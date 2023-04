Mostra nel museo archeologico 

Dopo anni di annunci, rinvii e false partenze, a Macomer qualcosa si muove sull’iter per l’apertura del museo archeologico del Marghine, atteso da oltre 30 anni. Si partirà con l’allestimento di una mostra temporanea sul tema “Marghine, crocevia della storia”, curata da Barbara Panico e voluta dal comitato organizzatore del museo. È stato istituito il comitato scientifico, composto da Luca Sanna, Barbara Panico, Bruno Billeci, Gianluigi Marras, Alberto Moravetti, Michele Guirguis e Marco Milanese. Il prossimo passaggio è l’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo da parte della Soprintendenza e la realizzazione di alcuni interventi necessari per la messa in sicurezza del sito, realizzato circa 40 anni fa nel cuore del centro storico, in un’antica casa padronale.

L’antico bastione

È la volta buona? «Ci stiamo provando - dice l’assessore alla Cultura, Gianfranco Congiu - con la Soprintendenza abbiamo optato per l’allestimento, una volta eseguiti i lavori residui, della mostra temporanea, che è la chiave di accesso per l’apertura definitiva, che però richiede ancora tempo e ingenti finanziamenti. In questo modo verranno contenuti i costi connessi alla tenuta di un museo, mettendo comunque a disposizione della collettività tanti reperti che in decenni di scavi sono stati rinvenuti». L’annuncio è stato fatto durante la conferenza sui risultati delle indagini archeologiche eseguite nella zona di Sa Presone Ezza, alla presenza di esperti della Soprintendenza, archeologi e docenti dell’Università di Sassari, quali Gianluigi Marras, Marco Milanese, Michele Guirguis, Valeria Panizza, Luca Sanna e Barbara Panico, e di un numeroso pubblico di appassionati. Gli scavi sono serviti a fare chiarezza sull’area. Hanno permesso di individuare i resti monumentali delle fortificazioni (un bastione), la definizione cronologica e la comprensione dei processi espoliativi. È emerso che quello che viene definito il castello di Macomer è il luogo principale dove si svolse la storica battaglia del 19 maggio del 1478: il marchese Alagon venne sconfitto dalle truppe aragonesi.

