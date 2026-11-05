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Iglesias
06 novembre 2026 alle 00:23

Mostra in via Azuni con cimeli di guerra 

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Una mostra sulla I Guerra Mondiale per ricordare i caduti e l’atrocità dei conflitti bellici. L’esposizione è visitabile in via Azuni nella Sala “S’arruga Mercatorium” fino a domani. Le fotografie, i cimeli, le divise e gli oggetti esposti fanno arte della collezione di Antonio Ariu. «Lo scopo dell’esposizione – raccontano gli organizzatori – è duplice: da una parte la testimonianza storica di oggetti dell’epoca, dall’altra il monito verso la crudeltà di ogni conflitto armato». (s. a.)

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