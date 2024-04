Mostra i denti, segna e balla sotto la curva Tutti pazzi per Mina 

L'ultima rete in campionato l'aveva segnata undici mesi fa, il 20 maggio dello scorso anno, con la maglia dell'Everton, una zampata sotto porta al 99' per pareggiare i conti col Wolverhampton. E anche allora Yerry Mina aveva festeggiato a modo suo, prima l'urlo liberatorio, poi i passi di salsa della Yerry-dance, che venerdì ha mandato in fibrillazione la Domus. Pazzi di gioia per quel 2-0 che ha fatto sognare l'impresa contro la Juve.

Mano rigore batto

Fuori gli specialisti Viola (che comunque aveva fallito dagli undici metri contro l'Empoli) e Lapadula, Sir Claudio aveva lasciato il patentino di primo rigorista al gigante colombiano. E così, quando al 28' del primo tempo, l'arbitro Piccinini, su segnalazione del Var, ha concesso il rigore per il tocco con la mano di Bremer, Yerry è andato tranquillo sul dischetto. Senza trovare, però, il pallone, catturato da Gaetano. «Ha implorato di tirarlo lui», ha spiegato più tardi Ranieri. Che, come un saggio papà, si è trovato a dover gestire la contesa tra i due figli, lasciando la battuta al più giovane. Che, fortunatamente, non ha fallito. E non è un caso che il primo a correre per abbracciare il numero 70 del Cagliari sia stato proprio Mina, uno che è diventato subito un leader dentro lo spogliatoio. Quando pochi minuti dopo Luvumbo è andato a guadagnarsi un altro rigore, stavolta non ci sono stati dubbi sull'esecutore. E Yerry non ha sbagliato: rincorsa breve, destro preciso, Sczcesny da una parte e pallone in rete dall'altra.

Gioia pura

L'abbraccio immediato proprio di Gaetano, il mucchio selvaggio e, prima di tornare a centrocampo, ecco finalmente la Yerry-dance. Il gigante colombiano, 195 centimetri d'altezza, si è esibito sotto la Nord, replicando il balletto già mostrato dopo un gol realizzato, sempre su rigore (in Coppa Italia) con la Fiorentina contro il Bologna e dopo ogni realizzazione. Non una rarità, visto che il ragazzo di Guachené conta 32 reti in carriera con i club, cui vanno ad aggiungersi le 7 reti realizzate con la Colombia.

Totem

Il gol è stata la ciliegina di una partita quasi perfetta. Muro insuperabile per la squadra di Allegri, con Vlahovic che ha sempre preferito girare al largo, punto di riferimento per i compagni, tanto che anche Ranieri («è imprescindibile», aveva spiegato all'antivigilia) ha rimarcato come la sua presenza abbia aiutato anche la crescita di Hatzidiakos. E, perché no, anche talismano, se è vero che, nelle ultime nove giornate, il Cagliari ha perso solo una volta, a Monza, quando Mina è stato costretto al forfait. Anche se con qualche acciacco, Ranieri lo ha lasciato in campo per tutti i 101 minuti della sfida. Yerry, via social, ricorda i suoi punti fermi («lavoro, coraggio, costanza e fede») e lancia il messaggio ai suoi fedeli: «Grazie, Signore Jesùs, per la benedizione di tornare a segnare e contribuire alla squadra. Anche se la vittoria ci è sfuggita, continuiamo a lottare. Avanti così».

RIPRODUZIONE RISERVATA