Con una conferenza di Filippo Saba su Angelo Omodeo oggi alle 18 si inaugura al Mistral 2 la mostra fotografica sulla diga del Tirso a cento anni dall’inaugurazione. Le foto provengono in parte dall’archivio di Felice Costamagna, ingegnere, direttore del cantiere di Santa Chiara, commissionate per conto della Ses. Furono lasciate in eredità a Felice Italo Pisu, poi passate ai figli Aldo, Lino e Sandro che le hanno rese disponibili per la pubblicazione.

