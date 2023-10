Mostra fotografica solidale all’ex Convento Cappuccini 

Volti, attimi, riflessioni. La mostra solidale “Estroverso-Metainverso - La cura dell’incanto” arriva a Quartu: una galleria di fotografie che ha l’obiettivo di sensibilizzare e l’attenzione verso i progetti internazionali a supporto delle piccole comunità dell’Africa che necessitano di farmaci di base e strutture mediche. L’iniziativa - che sarà inaugurata il 4 novembre nell’ex Convento dei Cappuccini - è stata presentata ieri, organizzata dall’associazione di volontariato Farmacisti nel Mondo sotto la direzione artistica del regista e fotografo Giovanni Coda.

Una mostra fotografica che ha una finalità solidale: promuovere la raccolta fondi per l’acquisto di materiale di primo soccorso e della strumentazione medica per il dispensario in costruzione a Cacuti, in Angola, e della fornitura di una farmacia itinerante per l’assistenza domiciliare. «Un presidio sanitario dedicato a chi vive in questa zona del Mondo dove il diritto alle cure di prima necessità purtroppo non viene garantito», ha spiegato durante la presentazione Fabrizio Daddi, farmacista in città e ambasciatore per la Sardegna dell’associazione Farmacisti nel Mondo. Presenti anche la farmacista Federica De Villa, il presidente di Farmacisti nel Mondo Rosario Longobardi, e il sindaco Graziano Milia al quale l’associazione ha consegnato una targa come riconoscimento per la collaborazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA