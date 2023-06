Tante vie di Mogoro si tingono di blu. In queste ore si sta per concludere la posa di altre 50 nuove foto che abbelliranno il centro del paese. È una nuova mostra fotografica, la protagonista della tredicesima edizione dell’iniziativa BifotoFest che verrà inaugurata venerdì 16 giugno. Appuntamento alle 18,30 in piazza Giovanni XIII. Gli scatti questa volta saranno del fotografo e critico musicale italiano Guido Harari, famoso per aver immortalato i più grandi miti della musica. Una mostra che ha un sapore speciale, di riscatto. A Mogoro nessuno dimentica infatti il raid di alcune settimane fa. Qualcuno aveva danneggiato 15 fotografie allestite tempo fa nel centro storico. Mogoro però non si arrende e continua a investire in cultura. Le nuove foto sono state allestite in tre vie differenti: Denti, Paderi e Martini. ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA