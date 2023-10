Mostra e libro per raccontare Della Maria 

Si inaugura stasera alle 18, al Temporary Storing (a Cagliari in via XIXX Novembre, fino al 27 ottobre) la personale di Attilio Della Maria. Mostra curata da Alessandra Menesini e Mauro Rombi e preceduta dalla presentazione nei giorni scorsi, alla Libreria Mieleamaro del catalogo che ha lo stesso titolo, semplice, dell’esposizione, “Antologia”. Curato da Rombi e pubblicato da Tema, il catalogo ricostruisce in ordine cronologico gli inizi, gli sviluppi e il molto talento di un autore che concepisce la fotografia come modo per far vedere le cose come sono.

Con il giornale

Nato a Cagliari nel 1940, diplomato al Liceo artistico, Attilio Della Maria ha frequentato per due anni a Roma la facoltà di Architettura ed è poi rientrato per dedicarsi, lui credeva, alla pittura. Fu Alberto Rodriguez a dirottarlo verso la fotografia, chiedendogli un reportage su Cagliari. Soggetto indagato a fondo, in special modo nelle periferie e nel centro storico ancora non rianimato dal mutare dei costumi e delle mode. Il suo sguardo in bianco e nero gli valse un’assidua collaborazione con L’Unione Sarda, avendo come compagni di click Giuseppe Pino e Giancarlo Deidda. Mauro Rombi accompagna con molta attenzione i passi dell’amico e collega con un testo assai efficace. In copertina, la bellissima immagine di un gruppetto di bambini sorridenti accanto al catorcio di un furgoncino arrugginito. E ci sono una bambola, un pallone, un pincaro disegnato col gesso a dire dei giochi per strada, delle bancarelle fatte solo di cassette di legno e delle angurie posate per terra. La città degli Anni Sessanta era povera ma bella? Certo assai ben rappresentata.

Con Giò Pomodoro

La prima mostra di Della Maria non ebbe luogo in patria ma addirittura alla Ca’Pesaro di Venezia. Per merito di Giò Pomodoro che volle una ventina di scatti sull’inaugurazione della piazza Gramsci di Ales, da lui disegnata con un magnifico focolare al centro. Le testimonianze dirette si infilano tra le pagine del saggio come voce viva. Non ci sono didascalie, solo l’evidenza dei particolari: l’anziana donna col rosario in mano subito dietro il Cristo deposto, il Mamuthone stanco, un gatto sul tetto di eternit, una cucina col frigidaire bianco e il televisore acceso. Cerca il dettaglio, Attilio Della Maria o la meraviglia dell’assurdo in una signora seduta tranquilla sul divano davanti a una casa diroccata. Tagli geometrici, verticali nette, linee di demarcazione: la razionalità non si oppone all’estetica. (red. cult.)

