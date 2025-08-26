Mostra di Venezia, riflettori su Gaza E intanto sbarca Paolo Sorrentino 

Come avevano già fatto comprendere i giorni scorsi, la denuncia di ciò che sta accadendo a Gaza, è diventata parte dell’ottantaduesima Mostra del Cinema di Venezia, ancora prima che il festival inizi, ufficialmente oggi. Un racconto accolto, come avevano chiesto nei giorni scorsi il gruppo Venice4Palestine, dai vertici della Biennale e della Mostra, anche nel primo evento ufficiale, la cerimonia di preapertura con l’intervento di don Nandino Capovilla, il parroco di Marghera, coordinatore di Pax Christi dal 2009 al 2013, fermato all'aeroporto di Tel Aviv ed espulso da Israele il 12 agosto scorso. Una scelta doverosa, sottolinea il direttore della Mostra Alberto Barbera, «mentre ci ritroviamo impotenti ad assistere a un massacro che non possiamo giustificare».

La manifestazione

Evento che arriva mentre infuria la polemica politica e si aspetta sempre al Lido la prima grande manifestazione di sabato 30 (ce ne saranno altre) promossa da realtà politiche e associative del Veneto e non solo «per chiedere lo stop al genocidio in Palestina perpetrato da Israele e denunciare la complicità dei governi occidentali».

Il sacerdote

«Non solo Gaza, non solo dove governa Hamas, non dal 7 ottobre 2023, ma prima e dopo, in tutto il territorio palestinese occupato si sta compiendo un preciso disegno di pulizia etnica iniziato con la Nakba del 1948, un tassello di quel colonialismo di insediamento alla base del sionismo», dice il sacerdote intervenendo in sala Darsena, prima della proiezione del corto di Yann Arthus Bertrand “Origin”. Tutto questo poteva non essere, ed è. Può essere fermato e non lo stiamo facendo, o non abbastanza: possiamo smettere di inviare armi a Israele, possiamo indurlo al rispetto del diritto, a lasciare che le agenzie Onu, coordinate da Ocha, tornino a soccorrere una popolazione stremata; possiamo renderci conto che finchè non finisce l'occupazione è assurdo e ipocrita ripetere il ritornello dei due popoli, due stati».

«Bisogna gridare»

A introdurre il sacerdote è stato il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco: «Ho attraversato le strade di Catania e ho trovato una scritta che mi ha fatto riflettere, mi ha procurato un dolore. La scritta che ho visto diceva che non si sta zitti, non si fa silenzio solo quando i bambini dormono e si comincia a gridare, a parlare, a fare rumore quando i bambini muoiono». Ha poi letto uno stralcio delle “Troiane” di Euripide, dedicato a una nonna che piange la morte del suo nipotino in guerra».

Gli italiani

Intanto, da un punto di vista strettamente cinematografico, è arrivato a Venezia il regista Premio Oscar Paolo Sorrentino. Insieme a lui, Toni Srvillo e Anna Ferzetti, protagonisti del nuovo film “La grazia” che aprirà la Mostra. Il film, in ossequio al riserbo che il regista esige, è stato finora descritto semplicemente come “una storia d’amore” e nel catalogo online della Biennale il paragrafo dedicato alla sinossi è completamente assente per questa opera. Oggi sarà svelato il mistero (red. spett.).

RIPRODUZIONE RISERVATA