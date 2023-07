Mostra di opere sarde inedite nel museo Diocesano 

Verrà inaugurata domani alle 19.30 al museo Diocesano la mostra “Sé come un altro”, curata da Antonello Carboni e Silvia Oppo, che raccoglie una selezione di ritratti tra oli, sculture e fotografie. Le opere, quasi tutte inedite, sono di artisti sardi. Ma sarà esposta per la prima volta anche un’opera del pittore costumbrista Antonio Ortiz Ecaghue. «“Sé come un altro” rappresenta una mappa che si disvela lentamente. Come una macchina del tempo ci riporta alla delicatezza compositiva di metà Ottocento ma anche all’adrenalinica ricerca di una identità scomposta figlia dei giorni nostri», dicono gli organizzatori. La mostra sarà visitabile mercoledì (10-13) e dal giovedì alla domenica (10-13 e 17-20), fino al 15 ottobre. ( m. g. )

