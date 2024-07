Mostra di miniature e musica per la festa di Santa Barbara 

Anche la straordinaria mostra sulla riproduzione in miniatura delle chiese di Sinnai nel contesto della sagra patronale di Santa Barbara a Sinnai in programma oggi e domani. Ieri sera nella sala consiliare del vecchio Municipio è stata inaugurata la mostra di Paolo Mereu, un hobbista in pensione che, grazie alla sua passione per il modellismo, crea vere e proprie opere d'arte. Da ammirare le chiese di Sinnai, compresa quella di Santa Barbara ma anche il cocchio di Sant'Elena, San Cosimo e Damiano e Sant'Isidoro, is traccas di Sant'Efisio, la carrozza della regina d'Inghilterra, i casotti del Poetto, tutte curate nei minimi dettagli. La mostra, inaugurata dalla sindaca Barbara Pusceddu, potrà essere visitata sino a domani.

Presentato anche il resto del programma che prevede per stasera alle 22, il concerto con Reverendo Jones. Domani messe solenni: quella delle 19, celebrata dal parroco, padre Gabriele Biccai, sarà animata dal coro Segossini. Seguirà la processione con la banda musicale fra le vie Roma, Colletta, Diaz, piazza Scuole, Fara, Soleminis, Funtanaziu, Funtanalada, Oristano, Amat, Mara, Trieste, Torino, Oriente, Segossini, Roma, Piazza chiesa. Alle 21 fuochi artificiali. Alle 22 rassegna con i cori Segossini, Serpeddì e Kellarious di Selargius.

Lunedì la festa in onore dei Santi Gioacchino e Anna. In serata in programma lo spettacolo “New Tour" di Giuseppe Masia. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA