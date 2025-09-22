VaiOnline
Quartucciu.
23 settembre 2025 alle 00:28

Mostra del pane e del dolce: la carica dei mille 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un migliaio di visitatori ha preso d’assalto sabato, domenica e ieri, la Domus Art di Quartucciu per la quarantacinquesima edizione della “Mostra artistica del pane e del dolce”, che celebra l'arte della panificazione e dei dolci sardi. È il bilancio finale della tre giorni di un evento sempre molto atteso. Numerosi i turisti, italiani e stranieri, attirati dai profumi, dai colori e dalla maestria degli artigiani. «L'affluenza è maggiore rispetto allo scorso anno», dice Anna Chiara Loi, presidente della Pro Loco, che col Comune ha organizzato l’evento. «Me lo aspettavo, perché questo tipo di arte attrae molta gente. C'erano turisti, italiani e stranieri, che appena hanno saputo della mostra sono voluti venire e sono rimasti meravigliati dalla bravura degli artigiani». Difficile dargli torto, d'altronde le forme di alcuni tipi di pane e dolci sono difficili da realizzare se non da mani creative. L'edizione di quest'anno è stata ancor più speciale perché la Pro Loco è stata insignita col marchio di qualità “Sagra d'eccellenza” dall’Ente Pro Loco italiane proprio per la mostra. «Sono contenta della partecipazione attiva di realtà, paesi e identità diverse», aggiunge l’assessora alla Cultura Elisabetta Contini. «Mi ha fatto molto piacere vedere una sempre maggiore presenza di turisti e c'è stato un attivo coinvolgimento anche delle scuole, il che suggella ancora di più l'importanza che questa tradizione e patrimonio materiale e immateriale si possa tramandare alle nuove generazioni». (st. la.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Lo sciopero

Guerriglia a Milano Meloni: scene indegne

Decine di feriti e diversi fermi al corteo nel capoluogo lombardo Da Torino a Palermo: tutta l’Italia si mobilita per la Palestina 
Energia

Sei navi sorvegliano il Tyrrhenian Link

Ma i cittadini sono preoccupati: «Le nostre case vengono svalutate» 
Lorenzo Piras
Regione

Todde e Lai, confronto sul futuro dell’Isola: «Lavoreremo insieme»

A Villa Devoto il primo vertice dopo la staffetta alla guida del Pd 
Roberto Murgia
La lezione

«Difendiamo la diversità delle opinioni»

Mattarella ricorda agli studenti il prezzo pagato per la libertà di espressione 
Processo d’appello

Becciu ricusa il suo accusatore

Sì all’istanza contro il promotore di giustizia: deciderà la Cassazione vaticana 