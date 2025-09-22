Mostra del pane e del dolce: la carica dei mille 

Un migliaio di visitatori ha preso d’assalto sabato, domenica e ieri, la Domus Art di Quartucciu per la quarantacinquesima edizione della “Mostra artistica del pane e del dolce”, che celebra l'arte della panificazione e dei dolci sardi. È il bilancio finale della tre giorni di un evento sempre molto atteso. Numerosi i turisti, italiani e stranieri, attirati dai profumi, dai colori e dalla maestria degli artigiani. «L'affluenza è maggiore rispetto allo scorso anno», dice Anna Chiara Loi, presidente della Pro Loco, che col Comune ha organizzato l’evento. «Me lo aspettavo, perché questo tipo di arte attrae molta gente. C'erano turisti, italiani e stranieri, che appena hanno saputo della mostra sono voluti venire e sono rimasti meravigliati dalla bravura degli artigiani». Difficile dargli torto, d'altronde le forme di alcuni tipi di pane e dolci sono difficili da realizzare se non da mani creative. L'edizione di quest'anno è stata ancor più speciale perché la Pro Loco è stata insignita col marchio di qualità “Sagra d'eccellenza” dall’Ente Pro Loco italiane proprio per la mostra. «Sono contenta della partecipazione attiva di realtà, paesi e identità diverse», aggiunge l’assessora alla Cultura Elisabetta Contini. «Mi ha fatto molto piacere vedere una sempre maggiore presenza di turisti e c'è stato un attivo coinvolgimento anche delle scuole, il che suggella ancora di più l'importanza che questa tradizione e patrimonio materiale e immateriale si possa tramandare alle nuove generazioni». (st. la.)

