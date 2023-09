Mostra del pane e dei dolci, oltre 3500 visitatori in tre giorni 

Quasi 3500 visitatori nei tre giorni appena trascorsi hanno varcato il portone in legno della DomusArt per visitare la quarantatreesima mostra del pane e dei dolci. «Oltre le aspettative», commenta entusiasta Anna Chiara Loi, presidente della Pro Loco.

«Siamo molto soddisfatti», prosegue, «i rapporti li coltiviamo quotidianamente, non finisce tutto con la mostra, con chi partecipa ci sentiamo durante l’anno, ci confrontiamo e scambiamo idee. È stato davvero bello vedere oltre ai quartuccesi e agli amici dei centri vicini, anche curiosi e appassionati da zone più lontane dell’Isola».

Un appuntamento, diventato negli anni, imperdibile per numerosi paesi della Sardegna che mettono in vetrina le proprie peculiarità, non solo pane e dolci, ma anche il vino.

«Quest’anno abbiamo avuto oltre ai laboratori del torrone e dei cestini in canna, anche quello del formaggio. I consensi non sono mancati, sono stati esposti diversi tipi di pane più degli altri anni e abbiamo notato che sto stati ammirati con particolare attenzione», conclude Loi che lancia già l’invito per il prossimo anno: «c’è posto per tutti, chiunque voglia venire è il benvenuto, cercheremo di fare sempre meglio, la buona volontà c’è».

