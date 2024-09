Mostra del libro, scontro tra il Comune e gli editori sardi 

C'è la manifestazione di interesse per consentire la partecipazione degli editori sardi alla XXII mostra del libro edito in Sardegna, dal 13 al 17 novembre, col tema "Alter-Nativa". "Una importante vetrina culturale - è scritto nell'annuncio del Comune - dove è necessario il coinvolgimento di diversi soggetti della filiera, con l'intento di promuovere e valorizzare la letteratura e l'editoria sarda. Per la buona riuscita della manifestazione - è scritto nella nota del Comune- riteniamo fondamentale la partecipazione degli editori presenti su tutto il territorio regionale». L'associazione degli editori sardi risponde però con un netto rifiuto. "La mostra regionale del libro edito in Sardegna non esiste più - è scritto in una nota - prendiamo atto che le richieste di chiarimento formulate nel giugno scorso sono cadute nel vuoto". Aes contesta il fatto che sia stato individuato come soggetto unico per la direzione artistica e l'organizzazione il Centro Servizi Culturali Unla, estromettendo gli editori sardi, poi coinvolgendo l'Unione dei Comuni del Marghine. Il sindaco Riccardo Uda risponde: «La direzione artistica e l'organizzazione è affidata all'Unla, un ente della Regione, che finanzia l'evento. Se gli editori di Aes vogliono partecipare o meno è una loro scelta». (fr. o.)

