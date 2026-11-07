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Macomer.
08 novembre 2026 alle 00:22

Mostra del libro, “Ponti d’inchiostro” con tanti giovani 

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Con la media di circa 1500 visitatori al giorno, tra cui molti ragazzi e studenti di varie parti dell’Isola, la XXIV edizione della mostra del libro edito in Sardegna, col tema “Ponti di inchiostro”, ha superato ogni aspettativa, imponendosi come punto di riferimento della cultura regionale. Il successo premia l’attività svolta dal Comune di Macomer, assieme al Centro servizi culturali, con la collaborazione della Regione. La manifestazione, svolta principalmente nelle ex caserme Mura, è caratterizzata dalla partecipazione delle scuole, da quelle dell’infanzia alle superiori, con escursioni e vari appuntamenti al di fuori dei capannoni Filigosa e Tamuli. Oggi, ultima giornata, saranno protagonisti Ezio Mauro con “1946 addio alla Corona”. In scena anche Carlo Augusto Melis Costa, Giuseppa Tanda, Luca Doro, Valeria Barbi, Davide Agati, Giovanni Mari e Antonio Iovane. Chiuderà la manifestazione Federico Quaranta, con lo spettacolo “I diari del provinciale”. La longevità e l’importanza della mostra sono sottolineate dal sindaco Riccardo Uda: «È il materiale umano la cosa più importante della mostra di Macomer. I bambini che ci circondano, i tanti ragazzi, gli studenti, hanno svolto un ruolo importante con i loro laboratori». Soddisfatti i 4 editori: Ciro Arricu di “Ischire”, Francesco Cheratzu di “Condaghes”, Giovanni Fara di “Catartica” e Lucia Angelica Salaris di “Angelica”: «Una grande manifestazione dove si mettono a contatto tante persone». Presenti altri editori: Nor, Barbaro, Abbà. Franco Scanu, presidente dell’Unione dei Comuni: «La mostra del libro ha un valore fondamentale per l’intero territorio». Rita Atzori, assessore alla cultura: «La crescita di una comunità passa attraverso la pluralità di voci, l’apertura verso gli altri». Roberta Balestrucci del Centro servizi culturali: «La partecipazione degli studenti ai laboratori e come aiuto concreto nell’accoglienza ci restituisce il significato profondo del senso di comunità e dell’amore per i libri». Il direttore del centro, Giancarlo Zoccheddu: «Una mostra di valore, fa crescere tutto il territorio».

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