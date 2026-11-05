Mostra del libro per giovani lettori 

Tanti bambini e ragazzi hanno riempito le sale della XXIV edizione della Mostra del libro edito in Sardegna, inaugurata ieri. «È il materiale umano la cosa più importante di questa manifestazione», dice il sindaco Riccardo Uda, che ha tagliato il nastro assieme all’assessora alla Cultura Rita Atzori, ai rappresentanti del Centro Servizi Culturali, Roberta Balestrucci e Giancarlo Zoccheddu, e al presidente dell’Unione dei Comuni, Franco Scanu. Il sindaco ha ricordato la longevità, il valore e l’importanza della mostra. Per Scanu, «la Mostra del libro ha un valore fondamentale per l’intero territorio, che quando lavora unito riesce a ottenere grandi risultati». Una giornata importante, che ha visto la partecipazione dei sette editori sardi e degli autori. Nonostante l’assenza della Regione, nel pomeriggio al via presentazioni di libri, laboratori e iniziative che andranno avanti fino a domenica sera. (f. o.)

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