Mostra del libro, oggi gli ultimi appuntamenti 

Tante scolaresche arrivate da diverse parti della Sardegna. Da tre giorni Macomer è invasa da migliaia di persone per la mostra del libro, manifestazioni di contorno e laboratori, legati alla XXIII edizione. La grande manifestazione culturale si concluderà oggi, con importanti incontri letterari sul tema “La cura”, scelto quest’anno da Comune e Centro servizi culturali. L’ultima giornata comincerà alle 10.15 al Padiglione Tamuli con la presentazione del libro “La casa dell’attesa” di Fabio Geda. Con l’autore dialogherà Alessandra Ghiani. Alle 11.15 “I giorni del corvo” (Ischìre) di Eleonora Carta, che parlerà del romanzo con Ciro Auriemma. Alle 12.15, proiezione del documentario di Marco Benevole “Tra sacro e profano” al Padiglione Filigosa. Girato tra Macomer e Bosa, il documentario esplora il sottile confine tra ciò che è considerato sacro e legato al divino, al rito, alla tradizione e ciò che è profano, terreno, quotidiano e spesso trasgressivo. Alle 16, il libro “Novelle dal Giudicato d’Arborea” di e con Donatella Pau Lewis in conversazione con Ioleandra Barbaro. Alle 17, il libro “L’imprevisto di diventare adulti” con Damiano e Margherita Tercon e Philipp Carboni. Alle 20, lo spettacolo “Il disco incantato”, di e con Andrea Santonastaso. (f. o.)

