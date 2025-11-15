VaiOnline
Macomer.
16 novembre 2025 alle 00:19

Mostra del libro, oggi gli ultimi appuntamenti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tante scolaresche arrivate da diverse parti della Sardegna. Da tre giorni Macomer è invasa da migliaia di persone per la mostra del libro, manifestazioni di contorno e laboratori, legati alla XXIII edizione. La grande manifestazione culturale si concluderà oggi, con importanti incontri letterari sul tema “La cura”, scelto quest’anno da Comune e Centro servizi culturali. L’ultima giornata comincerà alle 10.15 al Padiglione Tamuli con la presentazione del libro “La casa dell’attesa” di Fabio Geda. Con l’autore dialogherà Alessandra Ghiani. Alle 11.15 “I giorni del corvo” (Ischìre) di Eleonora Carta, che parlerà del romanzo con Ciro Auriemma. Alle 12.15, proiezione del documentario di Marco Benevole “Tra sacro e profano” al Padiglione Filigosa. Girato tra Macomer e Bosa, il documentario esplora il sottile confine tra ciò che è considerato sacro e legato al divino, al rito, alla tradizione e ciò che è profano, terreno, quotidiano e spesso trasgressivo. Alle 16, il libro “Novelle dal Giudicato d’Arborea” di e con Donatella Pau Lewis in conversazione con Ioleandra Barbaro. Alle 17, il libro “L’imprevisto di diventare adulti” con Damiano e Margherita Tercon e Philipp Carboni. Alle 20, lo spettacolo “Il disco incantato”, di e con Andrea Santonastaso. (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’intervista

Cani: «Potevo morire, l’odio social su di me non è giustificabile»

L’assessore domani non sarà a Roma: «Mi è stato consigliato un po’ di riposo» 
Lorenzo Piras
La protesta

Pescatori contro le pale eoliche

«L’offshore bloccherà le nostre barche e il nostro lavoro già in crisi» 
Stefano Garau
L’inchiesta

Conservatoria delle Coste: «I soldi ad associazioni con sedi senza elettricità»

Anche una giovane disabile e una 89enne tra gli ignari nominati rappresentanti legali 
Matteo Vercelli
Cronaca

Due persone indagate per l’omicidio di Marco Pusceddu

Nuovi interrogatori nelle caserme dei carabinieri di Iglesias e Ozieri 
Francesco Pintore
arte e salute

«Non siamo solo la nostra malattia»

Cagliari, al San Giovanni di Dio il ballo delle pazienti oncologiche 
Sara Marci
L’emergenza

«Cervi e daini hanno invaso le nostre aziende»

Allevatori e agricoltori disperati:  c’è chi vuole imbracciare il fucile 
Santina Ravì
Cronaca

I cinghiali invadono la Statale 131, ormai è emergenza

Fauna selvatica sulla strada: due incidenti nell’Oristanese 
Valeria Pinna
la giornata

Cento tonnellate di solidarietà

Successo della Colletta alimentare: duemila volontari sardi ieri nei market 
Umberto Zedda