Mostra del libro, inaugurazione tra le polemiche 

Le scolaresche sono state protagonisti nell’inaugurazione della XXIII mostra regionale del libro edito in Sardegna, ieri a Macomer. La manifestazione vanta diversi tentativi di imitazione che ne stanno minando l’esistenza. Lo dice il sindaco Riccardo Uda: «Ci sono problematiche che potrebbero portare a non fare la XXIV edizione. Se la Regione non dovesse più finanziare la mostra, almeno finché io sarò sindaco posso garantire che questa si farà comunque, con fondi comunali, ma ciò non renderebbe onore a chi ha sempre finanziato la manifestazione riconoscendo il suo ruolo di presidio culturale non solo del territorio ma dell’intera Sardegna».

Gli fa eco Sebastian Cocco, consigliere regionale di maggioranza. «Questa manifestazione è e rimarrà un grande evento storico. Fino a quando sarò consigliere regionale, la mostra di Macomer si farà perché presidio di cultura e di emancipazione». «Siamo soddisfatti del programma studiato insieme al Centro servizi culturali - sottolinea l’assessora alla Cultura, Fabiana Cugusi - che si collega al tema della mostra, “La cura”, con i laboratori nelle scuole cittadine e con la collaborazione delle scuole di diverse parti dell’Isola». Roberta Balestrucci, organizzatrice per il Centro servizi culturali: «Sono oltre 2500 i ragazzi che hanno aderito all’iniziativa, provenienti da tutte le parti dell’Isola. Uno spettacolo per le famiglie». Sono intervenuti i dirigenti scolastici, Sergio Masia e Massimo De Pau, e il direttore del Centro culturale, Giancarlo Zoccheddu. Grande assente la Giunta regionale. (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA