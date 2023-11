Mostra del libro, città in vetrina 

Con il tributo a Peppino Fiori nel centenario della nascita ha preso il via ieri la ventunesima mostra del libro a Macomer, che fino al 28 novembre animerà il Centro servizi culturali di via Gramsci, lo storico cineteatro Costantino, il Centro intermodale Maart e tutte le scuole cittadine, tra incontri letterari, laboratori per ragazzi e bambini, dibattiti e proiezioni. Un evento attesissimo - divenuto ormai appuntamento fisso nell’agenda regionale - che fa incontrare editori, scrittori e lettori da tutta l’Isola.

Ricadute economiche

«L’importanza della mostra nel panorama culturale regionale - dice il sindaco Riccardo Uda - è certificata dal fatto che l’editoria sarda si ritrova a Macomer per promuovere il proprio straordinario patrimonio. E per coinvolgere appieno la comunità abbiamo voluto riportare la mostra nei presidi culturali, spostandola dalla periferia al centro della città». L’evento genera anche un indotto economico significativo.La manifestazione ha una rilevanza enorme per la città - spiega Fabiana Cugusi, assessora comunale alla Cultura - che si è organizzata per accogliere al meglio editori, autori, operatori culturali e le scuole che parteciperanno. Tutte le attività ricettive del territorio, tra alberghi, b&b e ristoranti, sono state coinvolte. Per l’occasione riapre anche il bar del cineteatro Costantino».

Identità, cultura e lavoro di gruppo sono le parole chiave della manifestazione, organizzata dal Comune e dall’Associazione editori sardi (Aes), con il patrocinio della Regione e in collaborazione con il Centro servizi culturali e la biblioteca comunale. “Sardegna. Isola allo specchio” è il titolo emblematico di questa edizione che racchiude il duplice ruolo della lettura: specchio per conoscere sé stessi, valorizzando la straordinaria identità culturale, geografica, antropologica dell’isola, e soglia da attraversare per incontrare l’altro e costruire un mondo inclusivo e creativo. «Lo specchio del titolo - sottolinea Simonetta Castia, presidente Aes - è quello del Mediterraneo, su cui si riflette la specificità culturale della Sardegna che si basa sulle contaminazioni».

Gli incontri con gli autori di questa seconda giornata abbracciano un ampio ventaglio di argomenti: dal ricco patrimonio naturalistico da amare e proteggere al tributo ai “Visionari” sardi, fino alle novità della narrativa isolana contemporanea.

