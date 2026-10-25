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Nuoro.
26 ottobre 2026 alle 00:39

Mostra del disco e del vinile «Visitatori ancora in crescita» 

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«Una missione sociale e culturale perché la musica è un aspetto importante delle nostre vite, anche per i giovani nuoresi e non». È così che Marco Ribaudo del negozio Mr Musick, all'Exmè, ha riassunto le sette edizioni dell'Exmè vinyl gallery, la mostra del mercato del disco, del vinile e del collezionismo organizzata dall'associazione Il Discobolo sardo. La fiera si è tenuta ieri all'Exmè dalle 10 alle 20 e ha attirato tanti nuoresi e visitatori alla ricerca delle chicche della musica tra vinili, cd, t-shirt e gadget. Dai pezzi più “commerciali” e conosciuti, a quelli di nicchia e introvabili, per ogni gusto e età.

L’associazione composta dagli espositori Bruno Scatena, Max Porta, Marco Ribaudo e nel ricordo di Paolo Pirodda (il punto di riferimento per gli appassionati di musica nell'Isola, morto improvvisamente due anni fa) rappresenta ormai una tappa obbligatoria per chiunque apprezzi la musica.

Tra gli acquisti più gettonati, l'intramontabile vinile, che affascina oggi anche i giovanissimi. «Come associazione giriamo ormai in tutta la Sardegna, con oltre 50 appuntamenti in un anno. Ogni fine settimana la risposta è ottima. L'interesse verso il vinile è in crescita in tutta l'Isola e ne siamo orgogliosi, la musica dà e ci dà speranza, soprattutto grazie agli scambi culturali che si creano in queste occasioni, in particolare con i giovani. A Nuoro è sempre un successo», conclude Ribaudo.

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