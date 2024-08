Mostra del Cinema di Venezia Angelina Jolie è Maria Callas «Noi, due donne così vulnerabili» 

L'abito fa il personaggio e che meraviglia, poi i grandi occhiali, le borse firmate, le pellicce, le acconciature ma mai come in questa occasione è la voce ad essere protagonista. «Ho studiato sette mesi, ho dovuto imparare da zero, piano piano, con disciplina, dedizione e poi ho provato prima in una piccola stanza con Pablo Larrain e i miei figli ad ascoltare, poi in una prova più grande nel tempio della Scala di Milano. La cosa che mi rendeva nervosa e mi preoccupava era passare l'esame di musica, non deludere i fan della Callas, i melomani che l'hanno sempre amata, essere all'altezza», racconta Angelina Jolie che ha messo il proverbiale impegno al servizio di “Maria”, il film di Pablo Larrain in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.

La produzione è kolossal e internazionale, la sceneggiatura porta la firma di Steven Knight (“Peaky Blinders”) e la cura della ricostruzione aggiunge valore al film, l'appartamento di Callas

a Parigi al 36 di Avenue Georges-Mandel dove il 16 settembre 1977 fu trovata morta per arresto cardiaco, gli abiti d'epoca, tutto è di grande suggestione.

«Rispettare la sua memoria», aggiunge ancora Jolie che per questo film presentato ieri in anteprima mondiale al Lido già è in rumors come candidata agli Oscar (in America si vedrà su Netflix ma avrà anche uscite tecniche in sala). «Di fronte a lei, entrando nel suo mondo, approfondendo la sua storia, prendendo lezioni di canto, mi sono sentita tanto più piccola rispetto alla sua grandezza».

E però ad esperienza conclusa crede l'attrice, il cui ex marito Brad Pitt sarà a Venezia tra un paio di giorni con “Wolfs”, di aver trovato un legame speciale con Maria Callas «tante cose in comune, soprattutto la vulnerabilità». Entrambe sotto pressione dei media e con la privacy da difendere a fatica, protagoniste di mondi che non perdonano.

