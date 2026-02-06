VaiOnline
Valverde
07 febbraio 2026 alle 00:27

Mostra d’arte per sostenere il restauro 

Una bellissima scultura di Francesco Ciusa è senz’altro l’oggetto di maggiore valore e richiamo. Opera messa in vendita per un’iniziativa benefica, ovvero portare a termine i lavori di restauro della chiesa campestre di Valverde, luogo dell’anima del compianto monsignor Ottorino Alberti.

Gli eredi ora mettono in vendita vari oggetti appartenuti all’ex arcivescovo di Cagliari per raccogliere i fondi necessari all’intervento di sistemazione dell’edificio. La chiesetta, riaperta di recente con la messa celebrata dal vescovo Antonello Mura dopo il restauro portato avanti grazie ai fondi del Pnrr che hanno coperto l’80 per cento delle spese, ha bisogno degli ultimi lavori. La galleria “Il portico”, in piazza del Popolo, espone fino a fine febbraio tante opere, tutte di pregio.

Si tratta di oli di Congiu Pes, una riproduzione in bronzo che rappresenta la formella n. 14 del portale di San Zeno a Verona, una crocifissione in ceramica di Vincenzo Farci, fondatore della storica bottega di Assemini, quadri del pittore albanese Lin Delija, una Natività in bronzo dell’artista cagliaritano Tore Pintus, un crocifisso e “L’aquilone” di Claudio Pulli. Accanto altri oggetti minori, utili comunque per sostenere la raccolta fondi necessaria a portare a termine i lavori di restauro.

