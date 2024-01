Erano poco più di mille, tornarono a casa in sedici. All’arrivo ad Auschwitz-Birkenau, partiti da Roma, ne uccisero 800, forse qualcuno morì già durante il trasporto. I bambini, che salirono in treno con i loro genitori dalla stazione tiburtina il 18 ottobre del 1943, morirono tutti. Erano più di duecento, di ogni età, persino neonati. Molti degli immatricolati perirono durante la reclusione nel lager ai confini dell’Alta Slesia, allora annessa al Reich. Fu la prima, poi seguirono altre deportazioni, da altre città italiane. Da Fossoli partì Primo Levi. Non è vero che i numeri sono muti. Quelli riportati in cima ai pannelli della mostra “Dall’Italia ad Auschwitz”, inaugurata ieri mattina a Cagliari, ai Musei nazionali (ex Archeologico), visitabile fino al 16 gennaio, urlano la ferocia delle deportazioni naziste. In Italia iniziarono all’indomani dell’armistizio di Cassibile, l’8 settembre del 1943.

La presentazione

In base ai dati aggiornati raccolti per la mostra, curata da Sara Berger e Marcello Pezzetti, furono oltre 6500 i deportati ad Auschwitz dal territorio italiano: donne, uomini, anziani, disabili, Rom e Sinti. Di costoro l’86 per cento non fece ritorno. Tra gli internati, è inaspettatamente alto il numero di persone arrestate per motivi “politici”, nella quasi totalità donne residenti nel territorio del litorale Adriatico (italiane, slovene e croate). La mostra è stata presentata nel corso di una conferenza stampa con gli interventi di Francesco Muscolino, direttore dei Musei nazionali, e Giuseppe De Matteis, prefetto di Cagliari, che ha sottolineato l’importanza di riflettere non soltanto sugli effetti, ma pure sulle cause che hanno determinato la Shoah, la cui consapevolezza può impedire che la storia si ripeta. A raccontarla è stato Marco Caviglia, responsabile della didattica della Fondazione Museo della Shoah. L’istituzione romana ha realizzato la versione itinerante dell’esposizione, con il contributo dell’Unar, Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Presente Maria Antonietta Mongiu del Cda dei Musei che fortemente ha voluto la mostra.

Nuclei

Suddivisi per nuclei tematici (i luoghi, le vittime, i trasporti), i 37 roll up descrivono, attraverso ritratti, biografie, lettere, disegni, e altri documenti, la storia di tutte le persone arrestate nel territorio italiano tra il settembre del 1943 e il 1944, e deportate nel complesso concentrazionario di Auschwitz-Birkenau. Auschwitz, aperto il 27 aprile del 1940, è il campo madre di un sistema di luoghi di concentramento che include anche Auschwitz II (Birkenau), Auschwitz III (Buna Monowitz), e altri 30 sotto-campi. È a Birkenau, sorto tra il 1942 e il ’43, che avviene lo sterminio di massa, nei quattro Krematorium costituiti da spogliatoi, camere a gas e forni crematori. L’anno precedente l’arrivo degli italiani, ad Auschwitz erano già avvenute deportazioni dalla Slovacchia, Francia, Polonia, Olanda, Belgio, Croazia e Norvegia. A marzo del ’43 arrivarono i deportati dalla Grecia, e il 22 ottobre vi giunse un treno composto da 28 carri bestiame con 1022 ebrei arrestati a Roma qualche giorno prima. Trascorsero la notte sui convogli, e poterono scendere solamente la mattina del 23. La stragrande maggioranza fu uccisa subito, gli altri, ciascuno con il numero di matricola inciso sulla pelle, furono impegnati nei compiti del campo: la selezione all’arrivo, la liquidazione dei cadaveri, la manutenzione dei crematori, e così via. Come attesta la mostra (che aggiorna anche le cifre sulla deportazione ebraica), più alto di quanto si pensava è il numero di deportati non ebrei. In totale più di 1300 donne e uomini non ebrei, classificati come politici sono stati deportati ad Auschwitz direttamente dall’Italia o qui trasferiti da altri lager. Transitando da Mauthausen, arrivarono anche 40 donne italiane che avevano preso parte agli scioperi in Lombardia nel marzo del 1944. Ci sono molti numeri nella mostra, che, dopo Cagliari, tornerà a Roma, e poi sarà a Perugia, Firenze, Piemonte e Veneto. Il loro pregio è che non danno adito a fraintendimenti.

