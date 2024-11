Mostra collettiva alla Social gallery 

Secondo compleanno per la Social gallery in via Porcu, lo spazio nel cuore della via dello shopping che a cadenza regolare ospita mostre e altre iniziative. E per festeggiare nel migliore dei modi oggi alle 18 la galleria ospiterà la mostra collettiva “The First Collection” con le opere di Alessia Anchisi, Antonio Pillitu, Bibi Elle, Emanuela Puddu, Gianluca Chiai, Giusy Calia, NostraSanctissima, Matteo Piccioni, Matteo Sabino, Paola Pintus, Roberto Meloni, Rugiada Cadoni e Davide Gratziu. L’esposizione rappresenta il manifesto della Social Gallery, incarnando la varietà di voci artistiche. «Siamo molto contenti del traguardo raggiunto» ha detto il padrone di casa Giovanni Coda, «la galleria è diventata un punto d’incontro, di ritrovo e di scambio, creativo e dialettico. Ringraziamo l’amministrazione comunale per aver creduto in questo progetto culturale».

