Mostra archeologica permanente nell’ex convento, ok al progetto 

Sono sempre più vicini gli inizi dei lavori sulla mostra archeologica permanente di Iglesias, attesa da anni e annunciata tempo fa dall’amministrazione Usai. La Giunta ha approvato il progetto esecutivo del primo stralcio funzionale dell’intervento, finanziato dalla Regione. Il progetto per ora prevede 200mila euro per adeguare gli spazi dell’ex convento di San Francesco e allestire la mostra archeologica all’interno di questi.

Il finanziamento previsto in questa fase sarà fondamentale per attivare le opere di adeguamento della struttura e gli interventi per rendere gli ambienti idonei ad accogliere l’esposizione. In programma, tra i lavori edilizi, vi sono gli adeguamenti dell’impianto elettrico, i miglioramenti dell’accessibilità e gli interventi sugli infissi. Previste anche demolizioni e ricostruzioni di alcune parti della struttura.

L’iter amministrativo era già avanzato nei mesi precedenti: il 21 maggio scorso il Comune aveva affidato i servizi tecnici per la direzione dei lavori, la contabilità e il coordinamento della sicurezza durante l’esecuzione, attraverso una procedura sulla piattaforma SardegnaCat.

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