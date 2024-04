Mostra agli agenti la carta d’identità di un altro: arrestato 

Non poteva avere sedici anni, come lo sconosciuto egiziano di cui aveva in tasca la carta d’identità: si vedeva che ne aveva molti di più e alla fine la polizia, che l’aveva fermato per strada per un controllo, ha stabilito che la vera età era di 28 anni.

A quel punto, gli agenti hanno arrestato l’uomo (di nazionalità marocchina) per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Decisivo il passaggio nei laboratori della Polizia scientifica, dove già erano depositate le impronte digitali del finto egiziano: inserite nel computer quelle appena rilevate dall’uomo, è saltata fuori la sua scheda.

Era la tarda serata di domenica, quando i poliziotti della Squadra volante (coordinata dal dirigente Massimo Imbimbo) hanno fermato l’uomo per un controllo. La foto e i dati della carta d’identità non hanno convinto gli agenti, infatti il documento è risultato smarrito da un ragazzo egiziano alcuni giorni prima.

Addosso all’uomo gli agenti hanno trovato anche un coltello a serramanico, forbici per potature e un tirapugni, nella sua borsa c’erano un tablet, vari telefoni cellulari e ulteriori documenti di identità intestate a terze persone, assieme a carte di credito. Tutto, presumibilmente, di provenienza illecita e per questo sono in corso accertamenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA