Mostra a scuola sulle Madri costituenti 

La dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Fonni e Mamoiada, Tania Testoni, e l’Anpi provinciale di Nuoro-Ogliastra sono promotori di una mostra sulle “Madri costituenti”, allestita nella scuola media di Mamoiada. Narra la storia delle 21 donne, su 556 componenti, chiamate a far parte della Costituente, determinanti nel formulare i principi fondamentali di libertà e uguaglianza e i diritti impressi sulla Carta costituzionale. Molte furono partigiane durante la liberazione dell’Italia dal nazifascismo e il loro esempio diede il via all’emancipazione femminile nell’Italia liberata.

La mostra è curata dall’insegnante Maria Pina Chessa, che è vice presidente provinciale dell’Anpi: sarà la guida cui gli alunni faranno riferimento durante le visite. L’evento sarà aperto al pubblico per almeno una settimana, secondo orari e giorni stabiliti dalla dirigenza scolastica.

