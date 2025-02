Mossa di Zelensky: pronto a lasciare 

Kiev. Ogni ostacolo va rimosso per arrivare a una pace giusta per l’Ucraina. E se l’ostacolo è lui, Volodymyr Zelensky è pronto a fare un passo indietro. Dimettendosi, anche «immediatamente», in cambio di un’adesione di Kiev alla Nato. E se l’Alleanza Atlantica resta un miraggio, Zelensky guarda con più pragmatismo alle garanzie di sicurezza che gli Usa potranno offrire in cambio dello sfruttamento delle enormi risorse minerarie ucraine. Da qui il nuovo appello a Donald Trump: «Voglio incontrarlo prima che lui veda Vladimir Putin».

Messaggio duplice

Alla vigilia del terzo anniversario dell’inizio dell’invasione russa, Zelensky si è concesso ai cronisti per un lungo confronto sulle prospettive dell’Ucraina, stretta tra Usa e Russia, che hanno iniziato a negoziare tra loro escludendola. «Sarei felice di rinunciare alla presidenza se fosse per la pace dell’Ucraina e posso anche scambiare la mia posizione con l’adesione dell’Ucraina alla Nato», è stata una delle sue prime risposte. Per lanciare un messaggio a Putin, che non vuole trattare con lui perché lo considera illegittimo, ma anche a Trump, che lo ha definito un «dittatore non eletto», visto che la consultazione presidenziale è stata congelata a causa della guerra. Zelensky ha assicurato di non essersi offeso per le parole di Trump, perché dal presidente americano sono ben altre le cose che è interessato a sentire. «Voglio che ci sia comprensione reciproca», quindi gli Usa devono capire che l’Ucraina ha bisogno di garanzie di sicurezza per non rischiare una nuova invasione russa una volta che verrà siglato un cessate il fuoco. In cambio di questa protezione, Kiev ha molto da offrire, a partire dalle terre rare. Per la Casa Bianca l’accordo può essere chiuso la prossima settimana, e anche Zelensky ha confermato che ci sono «stati progressi» nel negoziato. Anche se la richiesta di 500 miliardi di dollari viene ancora ritenuta eccessiva: «Non firmerò qualcosa che sarà pagato da dieci generazioni di ucraini», ha assicurato il presidente, che vuole discuterne faccia a faccia con Trump prima che quest’ultimo veda Putin in una data ancora da fissare. Riguardo alle garanzie di sicurezza Zelensky punta molto anche sull’Europa e ha detto di aspettarsi una «svolta» dall’incontro a Kiev con i leader dell’Ue, a partire da Ursula von der Leyen e Antonio Costa.

