Mossa di Meloni: la manovra in cdm 

Basta con lo stillicidio di dichiarazioni, fughe in avanti, proposte e controproposte che hanno agitato anche la maggioranza. E niente bozze in circolazione che aumentano il tasso di caos attorno alla manovra. Così Giorgia Meloni ha deciso la mossa, arrivata a sorpresa anche per molti ministri, di portare già oggi in Consiglio dei ministri la legge di Bilancio. Per blindare la manovra e mettere al riparo il governo da altre giornate di scossoni e polemiche.

Intesa di massima

Certo difficile, anche con un via libera formale, che a brevissimo i parlamentari possano davvero sfogliare l’articolato del ddl. Per ammissione del ministero dell’Economia il confronto con le banche, per dire solo dell’intervento che più ha fatto discutere nelle ultime settimane, è ancora in corso. Anche se una intesa di massima, almeno tra le forze di governo, sarebbe stata raggiunta: si chiederà un contributo (con ogni probabilità non solo al comparto del credito) ma saranno messe al riparo le banche del territorio, i piccoli istituti cari a Forza Italia. Che dovrà comunque accettare che un intervento ci sia.

I tagli dei ministri

Equilibrismi non semplici, per una manovra che già si presentava complicata dal nuovo quadro di regole europee. E che va comunicata con cura, altro nervo scoperto nella fase preparatoria, con quell’evocazione di «sacrifici» che ha fatto saltare sulla sedia la premier, costretta a intervenire per aggiustare il tiro. Il messaggio che deve passare è quello che il governo aiuta i ceti più deboli, sostiene le imprese che trainano un’economia messa già in difficoltà dalle crisi internazionali. E chiede un «contributo» a chi può. A partire dai ministeri, che saranno costretti a tirare la cinghia, scegliendo loro però che cosa tagliare per rientrare nei target. Nonostante domenica Tajani abbia assicurato che non c’è «uno che scrive la manovra e gli altri che la approvano», molti ministri arriveranno al Cdm quasi al buio. Ci si aspettava qualche giorno in più, per affinare e negoziare. Un margine che comunque resterà anche dopo il Cdm: in pochi sono pronti a scommettere che in effetti la manovra sarà inviata al Parlamento entro il termine di legge del 20 ottobre, tanto che c’è chi si spinge a ipotizzare che il ddl non sarà chiuso definitivamente prima delle regionali in Liguria.

