Mosè Cao ucciso, i soldi investiti in droga albanese 

L’hanno ucciso e gettato a marcire in un pozzo a Pranu Mannu, nelle campagne tra Lotzorai e Talana. Mosè Cao, 58 anni, operaio di Lotzorai, svanisce nel nulla il 18 settembre del 2021. L’inchiesta ha ricostruito i frammenti della tragedia. Quando esce di casa Cao ha in mano un borsone, pieno di soldi. Quel giorno ha un appuntamento con un signore di Tortolì, Giulio Sechi, 81 anni. Lo chiamano Mangiabambini, per via di certi vecchi guai giudiziari. Nel mondo di mezzo della criminalità ogliastrina ha buoni contatti e tra questi c’è Beniamino Marongiu da Arzana, in quei giorni impegnato a tessere nuove trame di traffici con un trafficante albanese. Cao nel pomeriggio del suo ultimo giorno sale a bordo di un’utilitaria alla periferia di Tortolì con una borsa da palestra piena di denaro contante, oltre 200 mila euro. Servono, secondo gli inquirenti, ad acquistare una maxi partita di cocaina, il venditore doveva essere Marongiu, l’acquirente Cao, che all’epoca era in buoni rapporti con Sandro Arzu. Cosa sia accaduto durante la trattativa resta un mistero. Sta di fatto che da quell’incontro Cao non ha mai fatto rientro. Sarà ritrovato cadavere il 22 novembre, nel pozzo vicino alla strada provinciale, dopo mesi di ricerche e un’inchiesta per sequestro di persona. Se vuoi nascondere bene qualcosa fai in modo che tutti la vedano. La sua morte per mesi diventa un mosaico in cui pian piano tutte le tessere stanno andando a posto. Nella carte dell’inchiesta su Sandro Arzu viene collegata in maniera diretta la guerra tra bande all’omicidio Cao.

La prima tesi

Una delle tesi investigative della prima ora, ora rafforzata dalle nuove evidenze, è che i soldi contenuto nel borsone di Cao siano stati a sua volta utilizzati da Marongiu per l’acquisto di una importante partita di droga. I carabinieri all’epoca avevano elementi ritenuti importanti, sufficienti per far scattare degli arresti. Tuttavia la Procura non ritenne la tesi fondata. Forse la galera avrebbe salvato la vita a Marongiu, ucciso a colpi di pistola da Sandro Arzu il 9 luglio del 2024. Arzu che Marongiu aveva tentato di fare fuori a sua volta, ma senza riuscirci. La morte di Arzu, suicida in cella dopo due anni di latitanza ha messo la parola fine alla guerra tra rivali per il controllo del mercato ogliastrino.

La famiglia

La maxi inchiesta guidata della Direzione antimafia, coordinata dal procuratore capo Rodolfo Sabelli e dal sostituto Danilo Tronci, ha portato in carcere quella che viene ritenuta la colonna ogliastrina dell’organizzazione, che aveva in Marongiu il referente poi defunto. Giampaolo Locci e Davide Carracoi, di Bari Sardo, Debora Contini, la compagna di Mino Marongiu, madre di una bimba avuta con lui, originaria di Tertenia ma trapiantata a Bari Sardo, e poi Nicola Marongiu, figlio di Mino, che risulterebbe al momento irreperibile, oltre a Giulio Sechi, a cui l’età ha concesso il beneficio degli arresti domiciliari. Indagati, fra gli altri, anche Federico Cualbu e Silvio Loi, entrambi di Girasole. Gli arrestati sono assistiti dagli avvocati Mario Solanas, Stefano Piras, Alessandro Fanni e Gennaro Di Michele.

