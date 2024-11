Mosca: «Ucraina, nessun passo indietro» 

Da candidato, Donald Trump aveva promesso di mettere fine al conflitto in Ucraina «in 24 ore». Ma adesso che si appresta a insediarsi alla Casa Bianca, e quindi ad affrontare nel concreto la questione, le cose si fanno più complicate. Le due parti hanno subito messo in chiaro di non voler fare marcia indietro. Mosca dicendo di continuare a perseguire, «tutti gli obiettivi» che si è posta. Kiev chiedendo al nuovo presidente di sostenere il Piano per la Vittoria del presidente Volodymyr Zelensky. E intanto, la Cina reagisce alla vittoria di The Donald con toni distensivi, evocando la sospirata «coesistenza pacifica» tra le prime due superpotenze economiche e militari del pianeta.

I rilievi del Cremlino

A Mosca, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto di non essere a conoscenza di piani del presidente Vladimir Putin di congratularsi con Trump, perché gli Usa sono «un Paese ostile, direttamente e indirettamente coinvolto in una guerra» contro la Russia. Nessuna conferma è venuta a quanto scritto da un sito di notizie russo, Verstka, su «un messaggio di congratulazioni». Mosca, ha detto Peskov, rimane in attesa di vedere eventuali «passi concreti». Ma il ministero degli Esteri ha messo in chiaro di non farsi «illusioni» sul presidente eletto, in quanto «rappresentante della élite politica al potere negli Usa» che punta «al contenimento di Mosca». Da parte sua, la Russia continuerà «a difendere fermamente i suoi interessi nazionali, concentrandosi nel raggiungere tutti gli obiettivi dell’operazione militare speciale» in Ucraina.

L’auspicio di Pechino

Per quanto riguarda Pechino, la speranza è che l’amministrazione Trump 2.0 possa gettare le basi di relazioni bilaterali. Un auspicio espresso dal ministero degli Esteri cinese e giustificato dai programmi bellicosi che hanno accompagnato la campagna presidenziale del tycoon, infarciti di dazi al 60% per sanzionare senza remore tutto il made in China indirizzato verso gli Stati Uniti. Per il presidente Xi Jinping l’impennata della guerra commerciale e tecnologica con gli Usa, avviata dalla prima amministrazione Trump, è l’ultimo degli scenari desiderabili, nel momento in cui l’economia del Dragone affonda per la crisi immobiliare, per i rischi di deflazione e i consumi stagnanti, tanto da mettere in forse il già magro target sulla crescita di circa il 5% per il 2024. La Cina vende beni per oltre 400 miliardi di dollari all’anno agli Usa e centinaia di miliardi in più in componenti per prodotti che gli americani comprano altrove, attraverso il transito in Paesi terzi.

RIPRODUZIONE RISERVATA