Mosca: sul Cremlino un drone ucraino per eliminare Putin 

MOSCA. Due droni che puntano dritti sul Cremlino e vengono distrutti dalle difese elettroniche poco prima di raggiungere l’appartamento privato di Vladimir Putin. Mosca accusa Kiev di questo «attacco terroristico» per cercare di uccidere il presidente russo e promette una rappresaglia. Magari con «l’eliminazione fisica» di Volodymyr Zelensky, ha suggerito l’ex capo dello Stato Dmitry Medvedev, paragonando il presidente ucraino a Hitler.

La cautela Usa

Zelensky nega le accuse: droni e tentativi di assassinio sono solo «manipolazioni» messe in scena dalla Russia per coprire la sua debolezza sul terreno. «Noi non attacchiamo Putin o Mosca», ha assicurato aggiungendo che Kiev intende «lasciare» il leader russo al giudizio di una Corte internazionale. Mosca, gli ha fatto eco il consigliere presidenziale Mykhailo Podolyak, è solo alla ricerca di un pretesto per scatenare «un attacco terroristico su larga scala». Intanto il segretario di Stato Usa Antony Blinken esorta a «prendere con le pinze» tutte le notizie che arrivano dalla Russia. A Mosca intanto cresce il timore di attacchi mentre si avvicina il 9 maggio, anniversario della vittoria sul nazismo nella Seconda guerra mondiale. In diverse città sono state annullate le tradizionali parate militari ma non sulla Piazza Rossa, dove il Cremlino fa sapere che tutto si svolgerà da programma. Ma da ieri su Mosca e San Pietroburgo sono vietati i voli di droni.

Raid in Crimea

La giornata - che secondo gli ucraini ha visto 16 persone uccise nei bombardamenti russi sulla regione di Kherson - si era aperta per Mosca con la notizia di un incendio di una cisterna di carburante da 20mila metri cubi provocato dall’impatto di un drone nella regione di Krasnodar, sul Mar d’Azov, non lontano dal ponte di Crimea, preso di mira da un attentato nell’ottobre scorso. Poco dopo i servizi di sicurezza interni (Fsb) davano la notizia dell’arresto di sette agenti ucraini in Crimea, accusati di volere organizzare attentati contro i dirigenti politici della penisola annessa alla Russia nel 2014. Il canale Telegram Baza, inoltre, ha parlato di un attacco con cinque droni durante la notte contro un aeroporto militare nella regione russa di Bryansk, vicino al confine ucraino. E nel pomeriggio è stato reso noto il ritrovamento di un altro drone precipitato a un centinaio di chilometri a sud-est di Mosca, nell’area di Kolomna.