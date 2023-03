«Mosca sta usando la superbomba» 

Kiev. Mentre continua il “tritacarne Bakhmut”, con le perdite russe che secondo Kiev ammontano ogni giorno a 500 soldati morti e feriti nella battaglia per la conquista della città simbolo nel Donetsk, una nuova minaccia si abbatte sull'Ucraina: il suo nome è UPAB-1500B, potente bomba planante dal peso di 1,5 tonnellate progettata per colpire obiettivi altamente protetti a una distanza fino a 40 chilometri grazie ai suoi 1.010 chili di esplosivo ad alto potenziale. L'ordigno è stato usato qualche settimana fa nella regione di Chernihiv, hanno riferito fonti del portale ucraino Defense Express. L'ennesimo segnale che a Mosca sono pronti a usare ogni mezzo per raggiungere gli obiettivi della loro «operazione militare speciale» in Ucraina.

L’addestramento

Secondo il capo dell'intelligence militare di Kiev, Kyrylo Budanov, la Russia però è a corto di risorse e non sarà in grado di sostenere economicamente la guerra dopo i prossimi tre mesi: «Se l'esercito russo fallirà nei suoi obiettivi questa primavera, esaurirà i suoi strumenti di guerra». Poche ore dopo la denuncia di Defense Express, sull'uso della superbomba in Ucraina è arrivata la conferma dell'aeronautica di Kiev, che di fronte a questo nuovo pericolo è tornata a insistere sulla richiesta di caccia occidentali. Su questo nodo, qualcosa sembra muoversi con gli Stati Uniti: due piloti ucraini sono giunti alla base militare di Tucson, in Arizona, per l’addestramento con i caccia F-16, hanno fatto trapelare fonti alla Cnn.

Lo scontro al fronte

Segno che la porta non è chiusa sui jet all'Ucraina invocati dal presidente Volodymyr Zelensky per dare una svolta positiva alla guerra nel suo secondo anno. Con il conflitto che non vede tregue nel prossimo futuro, lo scontro al fronte continua. Nel punto caldo di Bakhmut da giorni si rincorrono voci di un'imminente conquista da parte dei russi, mentre Kiev si affretta a ribadire che la difesa resiste e non c'è alcun ritiro in corso. Dall'altra parte del fronte, ritirarsi da Bakhmut non è un'opzione per i mercenari Wagner: «L'intero fronte crollerebbe».