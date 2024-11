Mosca smentisce una telefonata tra Putin e Trump 

Mosca. «Pura fiction». Il Cremlino ha liquidato così le indiscrezioni pubblicate dal Washington Post su una telefonata tra Vladimir Putin e Donald Trump per discutere di una soluzione diplomatica in Ucraina. Ma il quotidiano americano ha confermato tutto, citando come fonti «cinque persone a conoscenza della questione». Forse, ha ipotizzato Abbas Gallyamov, ex speechwriter di Putin e analista politico, a Mosca non è piaciuta la frase sulla presenza di truppe statunitensi in Europa, troppo simile a una «minaccia». I due protagonisti sono rimasti in silenzio mentre la posizione ufficiale di Mosca, espressa dal portavoce dello zar, è che la Russia non accetterà di mettere fine al conflitto «fino a che tutti gli obiettivi stabiliti saranno raggiunti». Facendo così capire quanto sia in salita il cammino delle possibili trattative, nonostante i tempi rapidi promessi dal tycoon.

Anche da parte di Volodymyr Zelensky sono arrivate nelle ultime ore parole dure: Mosca «vuole solo prolungare la guerra e ogni attacco smentisce qualsiasi pretesa di diplomazia da parte della Russia», ha detto il presidente ucraino. In questa atmosfera di incertezza si inseriscono bordate propagandistiche e avvertimenti. Donald Trump Jr., il figlio maggiore del presidente eletto, ha ricordato sui social l’intenzione espressa dal padre in campagna elettorale di tagliare i fondi per lo sforzo bellico ucraino, condividendo su Instagram un video di Zelensky postato dall’ex candidata vicepresidente repubblicana Sarah Palin con la scritta: «Mancano 38 giorni alla perdita della tua paghetta». E il servizio d’intelligence russo (Svr) sostiene in un rapporto che già ora il Dipartimento di Stato sta lavorando a una possibile sostituzione di Zelensky.

RIPRODUZIONE RISERVATA