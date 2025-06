Mosca sfonda il fronte a est ma per Kiev «è tutto falso» E Al Bano canterà in Russia 

Mosca. Ben lontana da qualunque pace, l'invasione russa dell'Ucraina si spinge pericolosamente in avanti sulle linee del fronte. Stando a Mosca, per la prima volta le forze russe avrebbero raggiunto la regione di Dnipropetrovsk, polmone minerario e industriale del Paese: unità della 90esima divisione corazzata hanno «raggiunto il confine occidentale della Repubblica popolare del Donetsk, e stanno continuando a sviluppare un'offensiva nella regione di Dnipropetrovsk», ha annunciato l'esercito russo. Solo diverse ore dopo è arrivata la secca smentita di Kiev: «Questa informazione non è vera. I combattimenti continuano nella regione di Donetsk» e l'annuncio «è disinformazione russa», secondo il portavoce dello Stato maggiore ucraino, Andriy Kovalev. La posta in gioco è alta: l'apertura di un nuovo fronte dell'oblast segnerebbe una grave battuta d'arresto per la difesa di Kiev, in estrema difficoltà al fronte con i russi che mantengono l'iniziativa e avanzano sulle linee, da Sumy al Donetsk, mentre lo stallo sui negoziati per una tregua favorisce il Cremlino. «Il nemico non abbandona i suoi propositi di entrare nella regione di Dnipropetrovsk, ma i nostri combattenti mantengono la loro linea del fronte, sventando i piani dell'occupante», è la posizione ufficiale del Comando delle forze di difesa dell'Ucraina meridionale. Entrati o meno, le voci dei soldati al fronte rilanciate dai media parlano di combattimenti serrati e di un'avanzata lenta ma inesorabile delle forze di Vladimir Putin: l'esercito russo ha pubblicato foto che mostrano truppe che issano la bandiera russa nel Donetsk, vicino al confine interno con Dnipropetrovsk.

Il superfalco di Vladimir Putin, Dmitri Medvedev, non perde l'occasione per lanciare l'ennesimo post velenoso indirizzato ai vertici dell'Ucraina: «Chi non vuole riconoscere la realtà della guerra durante i negoziati, si troverà di fronte a nuove realtà sul campo».

Nel mentre Al Bano Carrisi, assurto quasi a simbolo della canzone italiana amatissima dai russi, annuncia per il 20 giugno il suo ritorno in Russia sulle scene per la prima volta dall'inizio del conflitto ucraino. Una decisione che non potrà non scatenare le polemiche in Italia, accompagnate alle accuse di essere amico di Vladimir Putin mentre i suoi missili continuano a piovere su Kiev. «Io sono amico di coloro che percepiscono la bellezza del sostantivo pace, e coloro che amano la pace devono intervenire anche con questo tipo di azioni», risponde il cantautore di Cellino San Marco. «Ho invitato a venire anche Iva Zanicchi, che sarà con me e i miei musicisti», fa sapere.

RIPRODUZIONE RISERVATA