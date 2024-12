Mosca risponde agli Atacms con droni e missili 

Mosca. «È uno dei più grandi attacchi contro il nostro settore energetico». L’Ucraina accusa le truppe del Cremlino di essere tornate a prendere di mira la sua rete elettrica, denunciando gravissimi danni alle infrastrutture energetiche e nuovi blackout di emergenza con il termometro ormai già sotto lo zero. Kiev parla di quasi 200 droni e 94 missili sparati nella notte contro varie regioni del Paese, compresi i razzi ipersonici Kinzhal e uno nordcoreano: una pioggia di ordigni come quelle che già negli scorsi inverni hanno lasciato milioni di civili ucraini al gelo, senza luce e senza acqua nelle case. E che per l’Onu presentano «ragionevoli motivi» per parlare di «violazioni dei principi fondamentali del diritto internazionale umanitario». La versione della Russia di Putin è che il bombardamento sia una risposta all'uso di armi americane a lungo raggio. Cioè ai missili Atacms con i quali le forze ucraine hanno preso di mira pochi giorni fa una base aerea a Taganrog. Il Cremlino intanto si scopre in sintonia con Trump: il futuro inquilino della Casa Bianca si è scagliato contro l’uso in Russia di missili di produzione americana. «Disapprovo con forza il fatto di lanciare missili centinaia di miglia dentro la Russia», ha detto Trump.

RIPRODUZIONE RISERVATA