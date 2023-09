Mosca prova a blindare il Donbass 

Malta. Cina e Usa tornano a parlarsi ad alto livello. Il massimo diplomatico di Pechino, Wang Yi, ha tenuto a sorpresa a Malta “diversi cicli di colloqui” nel fine settimana col consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan. Tra i temi anche l’ipotesi di un summit tra i presidenti Xi Jinping e Joe Biden, possibilmente a margine dell’Apec di novembre a San Francisco. Le parti hanno concordato sulla natura degli scambi “sinceri, sostanziali e costruttivi”, sulla comune volontà di lavorare per stabilizzare e migliorare le relazioni, e sul mantenimento delle comunicazioni aperte, nel rispetto del consenso raggiunto da Xi e Biden nel loro unico faccia a faccia di persona, al G20 del novembre 2022 a Bali. Wang ha ribadito due punti centrali: la questione di Taiwan, a maggior ragione dopo le armi Usa vendute all’isola ribelle, e lo sviluppo della Cina, minacciato dalle restrizioni all’export di tecnologia Usa.

Stoltenberg cauto

Intanto, dopo giorni di affermazioni e smentite, l’Ucraina annuncia la riconquista di territori nel Donetsk come come Bakhmut, Andriivka e ora anche Klishchiyivka, e costringe Mosca a correre ai ripari sul fronte orientale. Secondo Kiev su quella direttrice sarebbero 52 mila i soldati schierati dal Cremlino, oltre a 274 carri armati, veicoli corazzati e razzi: un vero e proprio esercito nell’esercito se si considera che in totale nel Donbass ci sarebbero circa 150 mila russi. Anche sul fronte meridionale le cose non sembrano andare bene per la Russia. Dopo che Kiev ha superato le prime linee in direzione sud, i militari ucraini riportano che Mosca ha rinforzato i ranghi concentrando le forze sulla città di Tokmak e trasformandola, di fatto, «nella seconda linea di difesa principale». La controffensiva ucraina «sta guadagnando gradualmente terreno», ha sottolineato anche il segretario della Nato Jens Stoltenberg, ammettendo che tutti speravano in un'operazione «più spedita» ma questo non deve far pensare che il conflitto possa essere breve: bisognerà «prepararsi a una lunga guerra».

