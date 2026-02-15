VaiOnline
I negoziati.
16 febbraio 2026 alle 00:30

Mosca: «Per l’Ucraina un governo temporaneo sotto l’egida dell’Onu»  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Mosca. «Una governance esterna temporanea» dell’Ucraina sotto l’egida Onu, una volta terminato il conflitto: è la suggestione messa sul tavolo da Mosca alla vigilia del nuovo round di negoziati a Ginevra. Poco più che una suggestione, appunto, in una fase in cui la trattativa per arrivare un cessate il fuoco non riesce a decollare. Volodymyr Zelensky ne ha discusso con Marco Rubio a margine della Conferenza di Monaco, e al telefono con Steve Witkoff e Jared Kushner, insistendo per garanzie di sicurezza lunghe e soprattutto definite da parte di Washington come condizione per deporre le armi ed immaginare un qualunque nuovo assetto territoriale.

L’idea di trasformare l’Ucraina in una sorta di protettorato delle Nazioni Unite era stata già evocata da Vladimir Putin l'anno scorso, ma ora è stata riproposta dal viceministro degli Esteri Mikhail Galuzin in un'intervista alla Tass. «È una delle possibili opzioni», ha spiegato Galuzin, aggiungendo che ci sono stati «simili precedenti nell'ambito delle attività di peacekeeping promosse dall'organismo internazionale». In questo modo, secondo Mosca, si «renderebbe possibile lo svolgimento di elezioni democratiche in Ucraina».

Del progetto Onu «siamo disposti a discutere con gli Stati Uniti, i Paesi europei e altri», ha detto il viceministro Galuzin. In attesa che le due parti tornino a sedersi al tavolo insieme con gli americani, domani in Svizzera, l'impressione generale emersa alla Conferenza in Baviera è che il Cremlino non sia seriamente intenzionato a porre fine alla guerra e che i negoziati siano solo un tentativo per guadagnare tempo e continuare ad avanzare.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Olimpiadi milano cortina

Brignone e Vittozzi, oro d’Italia

l Nello sport
I sindaci aprono alla proposta di adozione dell’articolo 3 dello Statuto nei piani urbanistici comunali

«Nei Puc le barriere contro l’assalto»

Anci e Cal: percorso da approfondire. Villasimius studia come inserire subito le nuove norme 
Lorenzo Piras
Maltempo

Dodici persone salvate dalla piena del fiume

Esonda il Rio Mannu, la Nurra finisce sott’acqua: allerta meteo regionale prorogata fino alle 15 di oggi 
Mariangela Pala Emanuele Floris
La Sartiglia

Le stelle dei Contadini sulla città

Oristano, 14 centri in via Duomo. A segno anche su segundu e la moglie 
Valeria Pinna
La vestizione.

Un’ora e mezza tra tensione e sorrisi

Sara Pinna
Il caso

In un box di plastica il cuore da trapiantare

Polemiche per le modalità di trasporto dell’organo, il bimbo resta grave 
Bergamo

Tenta di rapire una bimba al market

I genitori: «Attimi di terrore». La piccola di un anno e mezzo ha un femore fratturato 
Palestina

Gaza, il board di pace scalda i motori

Adesione dell’Italia, domani la relazione di Tajani alla Camera 