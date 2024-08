Mosca: nel Kursk mercenari americani 

MOSCA. Mosca punta il dito ufficialmente contro Washington per l’attacco ucraino sul suolo russo di Kursk, affermando di avere le prove che mercenari americani partecipano all’offensiva e avvertendo che potrebbe bombardarli. E intanto ristruttura i comandi militari per potenziare le difese ai confini, con il ministro della Difesa Andrei Belousov che annuncia di assumersi le responsabilità per le decisioni più importanti. Secondo fonti militari di Kiev citate dalla testata Rbc, Vladimir Putin avrebbe dato l’ordine tassativo di espellere le truppe ucraine entro il primo ottobre, ma non di ritirare a questo fine le forze dalle aree chiave del Donbass, nell’Ucraina orientale, dove i russi sono all’offensiva da mesi. Proprio l’alleggerimento della pressione su questo fronte sarebbe stata tra gli obiettivi che Kiev intendeva raggiungere con l’attacco a Kursk, secondo osservatori ucraini.

