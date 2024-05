Mosca minaccia ritorsioni e lancia accuse alla Nato Tajani: armi solo per difesa 

PRAGA. I ministri degli Esteri della Nato si ritrovano a Praga e il tema resta se consentire o no agli ucraini di puntare le armi fornite dall’Occidente sui territori russi da cui partono gli attacchi.

Lo stop di Tajani

Ormai la maggioranza è nel campo dei falchi: «Stiamo facendo passi avanti», assicura il ministro ceco Jan Lipavskì. Naturalmente la vera svolta a questo punto verrebbe dagli Usa. Quanto all’Italia, Antonio Tajani è stato chiaro: «Per noi la Costituzione impedisce di fare la guerra ad altri Paesi quindi le armi italiane devono essere usate nel territorio ucraino, per la difesa». Mosca osserva con apprensione: se prevarrà la linea interventista, non potrà più muovere le truppe con disinvoltura al di là del confine (e sganciare le bombe aliante in sicurezza). Quindi minaccia ritorsioni e accusa la Nato di fomentare l’escalation. Il ministro degli Esteri Serghei Lavrov evoca piani di «deterrenza nucleare» se gli americani attueranno il «dispiegamento di missili terrestri a medio e corto raggio», mentre il portavoce del Cremlino punta il dito contro gli alleati perché «stanno spingendo in ogni modo possibile l’Ucraina a continuare questa guerra».

Il piano francese

Ma anche la Nato ha i suoi problemi: stando al Financial Times al momento può fornire «meno del 5%» delle capacità di difesa aerea necessarie per proteggere i suoi membri in Europa centro-orientale da un attacco su larga scala. Lipavskì - ricordando che i tank sovietici stroncarono la primavera cecoslovacca, proprio a Praga - ribalta la narrazione: «Mosca ha deciso per l’escalation: Putin si sente forte, ha decretato l’offensiva a Kharkiv e vediamo tentativi di sabotaggio in Polonia e Regno Unito: sono certo che avverranno maggiori provocazioni di questo tipo».

Intanto c’è il piano proposto da Stoltenberg per iniettare nuove risorse per Kiev (il piano da 100 miliardi in 5 anni). E c’è lo scatto in avanti della Francia sul fronte dei “boots on the ground”: una coalizione dei volenterosi - fuori dal quadro Nato - invierebbe in un primo tempo qualche decina di specialisti per individuare i bisogni di formazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA