Mosca minaccia  le capitali europee 

Mosca. La Russia alza ulteriormente il tiro nei confronti dell’Europa in risposta alla decisione degli Stati Uniti di dispiegare missili a lungo raggio in Germania. Dopo aver denunciato «un ritorno alla guerra fredda» e aver promesso una «risposta militare», il Cremlino ha avvertito che l’iniziativa americana autorizza la Russia a designare come «potenziali» obiettivi di ritorsione le «capitali» del Vecchio Continente. Sul fronte opposto Kiev, nonostante abbia incassato nuovi aiuti militari dai partner al vertice della Nato di Washington, si prepara a fare i conti con una realtà ben più problematica: gli F16 promessi, che inizieranno ad arrivare in estate, dovrebbero essere molti meno rispetto alle aspettative ucraine. Il piano americano sui missili a lungo raggio in Germania non scatterà immediatamente, ma soltanto a partire dal 2026, prima in modo episodico e poi duraturo. Nella tarda serata di ieri un attacco missilistico russo contro il villaggio di Budy - nell’Ucraina orientale -, ha causato il ferimento di almeno 25 persone.

