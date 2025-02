Mosca libera l’americano Fogel 

Mosca. Marc Fogel, l’americano detenuto in Russia dal 2021 per traffico di marijuana, è libero. L’amministrazione Trump ha raggiunto un accordo di scambio con i russi che serve, dice la Casa Bianca, «come dimostrazione di buona fede da parte dei russi e come segno che ci stiamo muovendo nella giusta direzione per porre fine alla brutale e terribile guerra in Ucraina». Non sono ancora pubblici i contenuti dell’accordo raggiunto da Steve Witkoff, l’inviato speciale di Trump per il Medio Oriente che è volato a Mosca sul suo aereo privato per il negoziato. Fogel era stato arrestato nel 2021 all’aeroporto di Mosca dopo che nella sua valigia erano stati trovati 17 grammi di marijuana, prescritta dal medico dopo un intervento chirurgico alla schiena. Nel 2022 era stato condannato per traffico di droga e condannato a 14 anni di carcere.

La testimonianza

Intanto alcuni disertori russi, due ufficiali e un medico, hanno raccontato alla Corte penale internazionale le torture e le violenze sui prigionieri ucraini a cui hanno assistito nei penitenziari russi, dove le violenze sono sistematiche e le torture all’ordine del giorno. «Siate crudeli, non abbiate pietà», è l’input del generale Igor Potapenko alle forze d’élite incaricate di gestire le prigioni nella regione di San Pietroburgo. «Nessuna regola, nessuna limitazione alle violenze», sottolineava l’alto ufficiale spiegando che nelle strutture dedicate ai prigionieri ucraini le telecamere interne sarebbero rimaste spente. Da allora si è scatenato l’incubo: scosse elettriche sui genitali, botte con vari strumenti per sperimentare quale materiale fosse il più doloroso, addirittura il rifiuto di offrire cure mediche così da favorire la cancrena e costringere alle amputazioni.

I taser scarichi

Il Wall Street Journal ha contato nove penitenziari dove vengono reclusi i prigionieri ucraini. In quello nella regione di Tver, a nord di Mosca, Pavel Afisov (catturato dai russi a Mariupol nei primi mesi di guerra, liberato dopo due anni e mezzo) è stato costretto a cantare nudo l’inno russo. A ogni parola sbagliata botte, bastonate e scosse elettriche. Le forze dei servizi carcerari russi hanno compiti particolari soprattutto in chiave antisommossa. Davanti ai prigionieri, hanno raccontato i disertori, si presentano con il passamontagna e anche grazie alle rotazioni mensili si considerano in possesso di una impunità de facto, che apre le porte a ogni violenza. I taser «venivano usati così spesso, soprattutto nelle docce, che gli agenti si lamentavano del fatto che le batterie si scaricavano troppo velocemente», scrive il Wsj citando un altro resoconto.

