Se la Ue cerca una quadra non facile per la crisi ucraina (giovedì a Parigi l’incontro tra i “volenterosi”), Donald Trump tira dritto annunciando che «la tregua totale con Mosca potrebbe scattare molto presto». Sul campo anche l’ipotesi di schierare i Caschi blu, rilanciata da Macron. Tiepida la risposta dell’Onu, contraria Kiev. In Italia Salvini si muove da solo sul fronte dei dazi Usa, la premier infastidita.

