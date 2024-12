Mosca-Kiev, scambio di prigionieri 

Mosca . Russia e Ucraina hanno raggiunto l’accordo per un nuovo scambio di prigionieri, con la mediazione degli Emirati Arabi Uniti. Liberati oltre 300 soldati di entrambi gli eserciti. «Sono 189 i nostri militari rientrati a Kiev», ha scritto in un messaggio pubblicato su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ha quindi aggiunto che si tratta di personale militare, ufficiali e soldati semplici, «che ha difeso Azovstal e Mariupol, la centrale nucleare di Chernobyl, l’isola dei Serpenti e vari settori del fronte. Tutti hanno parenti e amici che li aspettano a casa, ed è una grande gioia essere riusciti a liberarli».

Il sostegno all’Ucraina

Intanto, con le valigie ormai pronte, Joe Biden mette sul tavolo un maxi pacchetto, forse l’ultimo, di aiuti a Kiev per cercare di dissipare le ombre di un possibile stop del sostegno con l’imminente arrivo di Donald Trump. Un imponente lascito da 2,5 miliardi di dollari, il più corposo dall’aprile scorso, pensato per garantire supporto immediato e a lungo termine. Un sostegno che «arriva in un momento decisivo», ha sottolineato Zelensky, senza mancare di sottolineare che, nonostante la volontà del Cremlino di dettare la linea sulla fine del conflitto (con i proclami di Vladimir Putin liquidati come «parole vuote» da Washington), Mosca sta «intensificando i suoi attacchi brutali». Ma da oltreoceano è arrivata dritta per lui la stoccata del prossimo Doge Elon Musk, che ha bollato il presidente ucraino come «il campione di furti di tutti i tempi». L’ultimo pacchetto dell’era Biden si compone di 1,25 miliardi di dollari dalle riserve del Pentagono e altri 1,22 miliardi stanziati attraverso la Ukraine Security Assistance Initiative. Scorte con armi di nuova generazione per rafforzare le linee ucraine durante l’inverno e mantenere alta la pressione sul campo di battaglia. La diplomazia intanto va avanti in attesa del 20 gennaio: Mosca ha confermato lo scambio di 300 prigionieri con Kiev. Ma il Cremlino punta ad arrivare al cambio della guardia alla Casa Bianca in una posizione di forza: il dialogo con Donald Trump si preannuncia tutt’altro che agevole anche nelle parole del ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov che ha respinto le ipotesi di tregua proposte dal futuro inquilino della Casa Bianca, ribadendo la volontà di Mosca di puntare a una pace che sancisca il pieno controllo sui territori conquistati.

RIPRODUZIONE RISERVATA