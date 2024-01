Mosca intensifica i raid, sull’Ucraina 500 missili in cinque giorni 

Kiev. Mosca ha intensificato gli attacchi sull’Ucraina. Oltre 500 i droni e missili piovuti nel Paese, con continue esplosioni in Crimea e una scuola colpita a Kharkiv. Dura la reazione dell’Ocse, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, che ha condannato i bombardamenti russi e ha chiesto «la fine immediata della guerra».

Intanto, la Casa Bianca assicura il sostegno alla difesa aerea ucraina. È quanto ha riportato il consigliere presidenziale ucraino Andry Yermak dopo un colloquio telefonico con il consigliere alla sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan. «Gli Stati Uniti», ha detto, «hanno concordato con il governo di Kiev il rafforzamento della difesa aerea ucraina, alla luce dell’attacco missilistico russo su Kiev con i missili ipersonici Kinzhal».

Un anno che si apre con l’acuirsi delle ostilità. «Dal 29 dicembre scorso al 2 gennaio», ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, «la Russia ha lanciato circa 300 missili e oltre 200 droni Shahed contro l'Ucraina». Prima dell'Ucraina, «nessun Paese al mondo era mai riuscito a respingere con successo tali attacchi combinati con l'uso di droni e missili, compresi i missili balistici. Solo martedì scorso sono stati abbattuti 10 Kinzhal», ha sottolineato Zelensky nel suo messagio riferendosi ai missili ipersonici russi.

Cinque i morti e oltre 130 feriti. Intanto, ieri dopo un bombardamento altre tre persone sono rimaste uccise e una ferita negli attacchi russi lanciati vicino alla linea del fronte meridionale e orientale dell'Ucraina. E l’elenco delle vittime cresce di giorno in giorno. «Sono i civili a pagare costantemente il prezzo di questo terribile conflitto», hanno ammonito il presidente dell'Osce, il ministro degli Esteri di Malta Jan Borg, e il segretario generale Helga Maria Schmid, chiedendo «la fine immediata della guerra». Il nuovo anno, hanno aggiunto in un comunicato congiunto, «è iniziato in modo deprimente, nello stesso modo in cui si è concluso l'ultimo. Morte e distruzione hanno rubato la vita a donne, uomini, ragazzi e ragazze e distrutto infrastrutture essenziali».

RIPRODUZIONE RISERVATA