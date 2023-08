Mosca: il dna conferma, è Prigozhin 

MOSCA. Il test del dna chiude la parabola di Yevgeny Prigozhin. E probabilmente anche quella della sua Wagner. Ora Vladimir Putin ha mano libera per portare a termine l’opera di pulizia nelle forze armate, consolidare il suo potere e proseguire in una guerra che potrà essere di lunga durata o, se sarà il caso, di mettervi fine con un negoziato senza il rischio di essere attaccato dagli estremisti nazionalisti.

«Assoluta menzogna»

Il Comitato investigativo, che conduce le indagini sullo schianto del jet Embraer il 23 agosto nella regione di Tver, mentre era in volo da Mosca a San Pietroburgo, ha reso noto che gli esami genetici molecolari hanno confermato l’identità dei dieci cadaveri ritrovati carbonizzati. Una lista in cui figurano, oltre a Prigozhin, il comandante militare della Wagner, Dmitry Utkin, e Valery Chekalov, responsabile della logistica, delle finanze e dei contratti della milizia privata. La Wagner, insomma, è stata decapitata. Nessuna indicazione, per ora, sulle ipotesi relative alle cause dello schianto, dopo che nei giorni scorsi diverse testimonianze raccolte da canali Telegram russi e dai media occidentali avevano accennato alla possibilità che a bordo fosse esplosa una bomba. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha respinto come una «assoluta menzogna» le accuse a Putin di avere ordinato l’eliminazione di Prigozhin per vendetta dopo il suo tentativo di ribellione del 24 giugno, che il presidente aveva descritto come una «pugnalata alle spalle» da parte dell’uomo di cui egli stesso aveva creato la fortuna.

«Seri errori»

A questo punto tutti aspettano di vedere cosa succederà ai funerali. Se cioè potranno esserci reazioni da parte di miliziani della Wagner, e se eventualmente vi parteciperà lo stesso Putin, che nei giorni scorsi ha reso omaggio a Prigozhin come uomo e imprenditore «di talento», sottolineando tuttavia che ha commesso anche «seri errori». «Al momento l’agenda del presidente è molto fitta», ha risposto Peskov quando gli è stato chiesto se il capo del Cremlino sarà presente per l’ultimo saluto.

