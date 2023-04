Mosca gela il mediatore Macron 

Per il New York Times le carte trapelate non disegnano un quadro roseo per Kiev: secondo le previsioni di ufficiali americani e di alcuni dei documenti classificati citati dal giornale, l’antiaerea ucraina sta esaurendo le munizioni e senza ingenti forniture occidentali non sarà in grado di contrastare l’aviazione russa, la cui forza è ancora intatta. Le scorte di missili per i sistemi di difesa aerea S-300 e Buk dell’era sovietica saranno esaurite tra metà aprile e il 3 maggio, riferisce uno dei documenti trapelati.

La tensione sale e intanto Mosca annuncia il rafforzamento della difesa dei suoi confini nord-occidentali, dopo l’ingresso della vicina Finlandia nella Nato, ed esclude che sia in discussione un cessate il fuoco in vista della Pasqua ortodossa, domenica prossima. Kiev e i suoi alleati devono fare i conti anche con la fuga di documenti top secret Usa trapelati sui social. Una vicenda che pone «un grave rischio per la sicurezza» nazionale degli Stati Uniti e ha il potenziale per diffondere disinformazione, ha dichiarato il Pentagono. Secondo la Cnn - che cita una fonte vicina al presidente ucraino Volodymyr Zelensky - l’Ucraina ha dovuto modificare alcuni piani militari a seguito del leak, e il Pentagono è stato costretto a emettere misure per limitare il flusso di questi documenti altamente classificati.

Mosca. La Russia snobba la mediazione proposta dal presidente francese Emmanuel Macron: «Parigi difficilmente può rivendicare il ruolo di mediatore perché è schierata con una delle parti in conflitto», taglia corto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che accusa la Francia di essere «coinvolta in questo conflitto dalla parte dell’Ucraina sia direttamente che indirettamente».

I file segreti sui social

«Zelensky spiato»

I bambini rimpatriati

E mentre Washington avvia la caccia alla talpa, sul terreno la guerra continua a lasciare una scia di distruzione. Domenica notte l’allarme aereo è risuonato in sette regioni dell’est ucraino. Bombe russe sono cadute nell’oblast di Kherson. «La difesa continua», dice però il comandante delle forze di terra di Kiev, Oleksandr Syrskyi, mentre il capo filorusso dell’autoproclamata Repubblica di Donetsk, Denis Pushilin, sostiene che le forze di Mosca ora controllano il 75% della città. Ma nonostante tanta desolazione, Kiev esulta per il ritorno in Ucraina di ventiquattro bambini della regione di Kherson che erano stati trattenuti in Russia. «Una delle missioni di salvataggio più difficile», secondo Alexander Prokudin, governatore della regione.

Lettera dei media

Intanto, in una lettera-appello al neo ambasciatore russo a Roma, Alexei Paronov, i direttori di un gruppo di testate giornalistiche italiane ha chiesto che venga liberato subito Evan Gershkovich, il giornalista del Wall Street Journal arrestato e incriminato in Russia per spionaggio, esprimendo «sconcerto e preoccupazione» e la «ferma condanna di questa decisione». L'iniziativa - firmata dai direttori di La Repubblica, Il Corriere della Sera, La Stampa, Il Foglio, Il Messaggero e Qn – arriva tre giorni dopo l'incriminazione formale del giornalista, il primo accusato di spionaggio dalla fine della Guerra Fredda.

