Mosca frena i colloqui Trump: sulle terre rare presto il patto con Kiev 

Riad. Colloqui fiume di oltre 12 ore, a porte chiuse, con gli americani impegnati su due tavoli paralleli con gli emissari di Kiev e Mosca, ma senza apparenti svolte salvo l’annuncio di un comunicato Usa-Russia, atteso per oggi.

Pechino si smarca

Il percorso verso una tregua in Ucraina, al termine del nuovo round di colloqui a Riad, si conferma accidentato: sono rimasti in sospeso i nodi di un stop agli attacchi alle reti dell’energia e della ripresa in sicurezza della navigazione commerciale del Mar Nero. A frenare è soprattutto il Cremlino, che ha parlato di «molti aspetti su cui lavorare» e che dopo ore e ore di colloqui con gli Usa ha chiarito che le delegazioni non avrebbero firmato alcun documento. Tutto questo mentre da Washington Donald Trump aggiungeva altra carne al fuoco, facendo sapere che in Arabia Saudita si è discusso anche di confini territoriali (un tema ben più impegnativo e di più lungo respiro) e del controllo delle centrali nucleari, a partire da Zaporizhzhia. Trump auspica che l’intesa entri in vigore entro Pasqua ma Mosca, prima di iniziare gli incontri sauditi, ha rilanciato la palla nel campo ucraino, affermando che l’esercito russo sta rispettando lo stop agli attacchi alle reti energetiche. Trump ha poi rilanciato l’accordo sulle terre rare con Kiev, ribadendo che sarà firmato «a breve». Non legata ai colloqui di Riad, ma connessa alle garanzie di sicurezza, resta sullo sfondo l’ipotesi di una missione internazionale di pace per monitorare il rispetto delle intese tra Mosca e Kiev. In questo ambito si registra una smentita di Pechino rispetto alla notizia diffusa dai media tedeschi di un possibile coinvolgimento di sue truppe sul terreno.

Messaggi top secret

Intanto una vicenda surreale imbarazza la Casa Bianca. «Il mondo - ha scritto il direttore della rivista The Atlantic, Jeffrey Goldberg - ha scoperto poco prima delle 14 del 15 marzo che gli Stati Uniti stavano bombardando obiettivi Houthi in tutto lo Yemen. Io, invece, l’ho saputo due ora prima. E il motivo per cui l’ho saputo prima è che Pete Hegseth, il segretario alla Difesa, mi aveva inviato un sms con il piano di guerra alle 11.44. Il piano includeva informazioni precise su pacchetti di armi, obiettivi e tempistiche». Il suo numero è apparso nella chat di gruppo su Signal altamente classificata tra il capo del Pentagono, il vice presidente americano JD Vance e altri funzionari di primo piano. «Non può essere vero?», racconta di aver pensato il giornalista, che ha ricostruito la storia a partire dall’11 marzo, quando ha ricevuto una richiesta di connettersi alla chat da parte di un certo Michael Waltz. Dubbioso che fosse il consigliere per la sicurezza Usa, Goldberg ha accettato con riluttanza e ha scoperto di essere in un gruppo “Houthi PC small group” con i più alti funzionari del Pentagono e della sicurezza. Per giorni i membri della chat si sono scambiati messaggi iperclassificati che includevano informazioni precise sui tempi degli attacchi, sulle armi che sarebbero state utilizzate, persino discussioni sul morale dei soldati e nuove stoccate alla «Europa parassita».

