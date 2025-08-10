Mosca: «Europei, imbecilli nazisti» 

Mosca. La Russia si scaglia contro i Paesi europei accusandoli di voler boicottare i tentativi di Donald Trump di raggiungere la pace in Ucraina, a quattro giorni dal vertice con Vladimir Putin in Alaska. «Gli euroimbecilli cercano di ostacolare i tentativi americani di aiutare a risolvere il conflitto ucraino», afferma l'ex presidente Dmitry Medvedev, dopo che Francia, Italia, Germania, Polonia, Finlandia e l’Ue hanno ribadito il loro «incrollabile impegno per l'integrità territoriale dell'Ucraina» e fatto appello a «fare pressione su Mosca con misure restrittive». Dichiarazione che la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, liquida come un «volantino nazista».

La portavoce russa

Zakharova dice che il gruppo dei Paesi europei «invita a un cessate il fuoco, ma non quello che si otterrebbe interrompendo le forniture di armi ai terroristi di Kiev. In un altro volantino nazista si afferma che il successo della pace in Ucraina si ottiene solo esercitando pressione sulla Russia e sostenendo Kiev». L'Alta rappresentante per la politica estera Ue, Kaja Kallas, convoca oggi una riunione straordinaria dei ministri degli Esteri, affermando che «tutti i territori occupati dai russi appartengono all'Ucraina». No quindi all'offerta di Mosca, definita a Bruxelles «a senso unico».

Gli Stati Uniti

Trump aveva invece parlato di «scambi di territori» per arrivare alla pace. Nelle ultime ore il vice presidente Usa, JD Vance, ha insistito sulla necessità di un compromesso: «L'accordo alla fine non renderà felici né la Russia né l'Ucraina».

I dubbi dell’Ue

I Paesi europei, con Kiev, affermano che non c’è soluzione senza la partecipazione dell'Ucraina. Ma non ci sono segnali di un eventuale invito del presidente Volodymyr Zelensky al vertice di Ferragosto. Un incontro trilaterale è «possibile», dice l'ambasciatore americano alla Nato, Matthew Whitaker. «Non credo che un incontro tra Putin e Zelensky sarebbe produttivo prima dell'incontro con Trump», ha dichiarato invece Vance.

L’incontro

Nel primo colloquio dal ritorno del tycoon alla Casa Bianca - e il primo tra un presidente russo e uno americano dopo oltre quattro anni - l'Ucraina sarà uno degli argomenti in discussione. I due leader dovrebbero parlare anche di temi urgenti nelle relazioni bilaterali, a partire dall'equilibrio strategico. A febbraio scadrà l'ultimo trattato in vigore tra i due Paesi sulle armi nucleari, il New Start, che limita il numero dei missili intercontinentali. Mosca avverte di non sentirsi più obbligata a rispettare una moratoria sui vettori a medio e corto raggio, dopo che nel 2019, al suo primo mandato, Trump aveva deciso di uscire dal relativo trattato Inf.

I fondi per la resistenza

Secondo il vice ministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov, c’è «il rischio di un conflitto nucleare globale». E Vance ribadisce che Trump non vuole più finanziare la difesa dell'Ucraina.

