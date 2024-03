Mosca disturba l’aereo 

La Russia ha bloccato il segnale satellitare su un aereo utilizzato dal ministro della Difesa britannico Grant Shapps per viaggiare dalla Polonia al Regno Unito. Lo scrive Reuters sul suo sito web citando una fonte del governo britannico e i giornalisti che viaggiavano con lui. Il ministero non ha per ora commentato. Secondo la fonte e i giornalisti, il segnale Gps è stato disturbato per circa 30 minuti mentre l’aereo volava vicino all’exclave russa di Kaliningrad.