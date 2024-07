Mosca condanna a 16 anni Gershkovich: «La firma del Wall Street Journal è una spia» 

Mosca. Sedici anni in un carcere di massima sicurezza per spionaggio: è la condanna inflitta a Evan Gershkovich, il 32enne reporter del Wall Street Journal accusato di essere un agente della Cia. La sentenza indigna la comunità internazionale ma lascia intravedere lo spiraglio di uno scambio di prigionieri, che potrebbe aver spinto la giustizia russa a concludere il processo in tempi record. Gershkovich è stato arrestato a fine marzo dello scorso anno a Ekaterinburg, centro industriale degli Urali denso di fabbriche militari. Lì, secondo l’accusa, avrebbe raccolto informazioni segrete su uno dei principali produttori di armi russi, il costruttore di carri armati Uralvagonzavod. Sbattuto in cella nel famigerato Lefortovo di Mosca per 478 giorni senza che venissero fornite le prove dell’accusa, è il primo giornalista occidentale a finire in carcere per spionaggio dalla fine della Guerra Fredda.

